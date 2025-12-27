





Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα...

Οι «Σούπερ Ήρωες» έρχονται στον ΑΝΤ1 και τα πρώτα teaser- trailer της σειράς κυκλοφόρησαν με τον Γιάννη Μπέζο να αποκαλύπτει το δαιμόνιο σχέδιό του.

Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων «Σούπερ Ήρωες» καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα.







