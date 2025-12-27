2025-12-27 12:40:29
Φωτογραφία για «Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1



Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα...

Οι «Σούπερ Ήρωες» έρχονται στον ΑΝΤ1 και τα πρώτα teaser- trailer της σειράς κυκλοφόρησαν με τον Γιάννη Μπέζο να αποκαλύπτει το δαιμόνιο σχέδιό του. 

Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων «Σούπερ Ήρωες» καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα.





Πηγή: tvnea.com
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σιωπηλή κίνηση που έκανε ο τραγουδιστής στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
«Στο Παρά Πέντε»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε ως Αμαλία και “κάρφωσε” τον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τα 3.330.000 του τηλεμαραθωνίου
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
