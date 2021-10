tvnea

Το μεγάλο θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον του Αντώνη Κανάκη και των δύο εκπομπών του έλαβε τέλος!Από σήμερα είναι οριστικό πως επιστρέφουν στον ΑΝΤ1, δημιουργώντας τεράστιο πονοκέφαλο στον ALPHA. Όχι μόνο γιατί ήθελαν το «Ράδιο Αρβύλα» για να ενισχύσουν τη late night ζώνη τους, αλλά γιατί τα στελέχη του σταθμού φοβούνται πως θα χάσουν την πρωτιά σε μία ζώνη που αυτή τη στιγμή σαρώνει. Αναφέρομαι προφανώς στο slot 8-9 που κυριαρχεί τόσο με το «Άσε μας ρε μαμά», όσο και με το «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα».Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι τι κινήσεις θα κάνει ο ΑΝΤ1 στο πρόγραμμά του λόγω της επιστροφής των «Ράδιο Αρβύλα» και «Βινύλιο».Τα σενάρια για τη μετακίνηση της σειράς «Ήλιος» είναι τρία. Η τοποθέτησή του στο slot 21.15-22.15, η μετακόμιση του στις 16.45 και η μετακίνηση στις 17.45, πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το πρώτο σενάριο αποδυνάμωνεται και θεωρείται ίσως το πιο επισφαλές, καθώς μία σειρά που σε μία πιο εύκολη ζώνη κάνει 13%, μπορεί να φέρει τραγικές τηλεθεάσεις απέναντι από τον «Σασμό» και τη «Γη της Ελιάς» που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις. Αντίθετα, σε μία πιο απογευματινή ώρα με πολύ μικρότερη δεξαμενή τηλεθεατών και με πιο χαλαρό ανταγωνισμό, μπορεί να "χτυπήσει" και ποσοστά κοντά στο 18%-20% και να δημιουργήσει νέο πονοκέφαλο στον ΑLPHA που μπορεί να δει να χάνει την πρωτιά και σε άλλες ζώνες.Τι άλλο ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για το προσεχές διάστημα;Φαίνεται πως άλλα 4 ψυχαγωγικά φορμάτ θα μπουν στη «μάχη» της τηλεθέασης» μέσα στο 2021. Βλέπετε, το κανάλι μετάνιωσε που ξεκίνησε κάπως πιο συντηρητικά στο Α μισό και προσπαθεί να κερδίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το χαμένο έδαφος.Το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» θα βγει στον αέρα στα τέλη Οκτώβρη με προβολή δύο φορές την εβδομάδα, χωρίς ακόμα να έχει αποφασιστεί αν οι ημέρες προβολής θα είναι η Παρασκευή και το Σάββατο ή το Σάββατο και η Κυριακή. Όπως και να έχει, η μέρα από τις τρεις που θα μείνει χωρίς το «Ταλέντο», θα καλυφθεί από το δίωρο «Celebrity Ρουκ Ζουκ».To «Ποιος θέλει να γίνει εκκατομυριούχος» θα βγει στα μέσα Νοέμβρη, καθώς χρειάζεται άμεσα ενίσχυση η ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ο πονοκέφαλος για το ποιος θα τον παρουσιάσει είναι ισχυρός. Από τη μία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το θέλει πολύ και από την άλλη, θεωρείται ότι η παρουσία του σε 3 projects θα του κάνει κακό. Πηγές μέσα από το Μαρούσι αναφέρουν πως αν τελικά δεν το κάνει εκείνος, τότε το κανάλι σκοπεύει να του προτείνει κάτι πολύ δυνατό και φαντασμαγορικό για το δεύτερο μισό τη σεζόν, μετά το τέλος του «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Αυτό μπορεί να είναι το ««Ninja Warrior»!» ή και το «I am celebrity get me out of here» (το τελευταίο, βέβαια, μπορεί να γυριστεί τη φετινή σεζόν ή το Καλοκαίρι, αλλά προορίζεται για το Φθινόπωρο του 2022.Τέλος, η «Φάρμα» ξεκινά γυρίσματα μέσα στο Νοέμβρη και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΑΝΤ1 θέλει ένα cast πολύ δυνατό. Το αρχικό πλάνο ήταν η προβολή να ξεκινήσει αρχές Γενάρη, αλλά η πρεμιέρα του «Survivor» στις 19 Δεκεμβρίου, αλλάζει τα σχέδια. Σκοπός του ΑΝΤ1 είναι ο δεύτερος κύκλος της «Φάρμας» να ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα από το αντίπαλό πρόγραμμα και μπορεί ακόμα νωρίτερα.Η «Φάρμα» με τα τωρινά δεδομένα θα αντικαταστήσει το «Game of chefs».Πηγή: TVNEA.COM