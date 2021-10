Ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες νεαρός Έλληνας σκηνοθέτης κάνει το πρώτο του βήμα στην τηλεόρασηΜετά την τεράστια επιτυχία στις Κάννες, όπου βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα, ο Βασίλης Κεκάτος ετοιμάζει την πρώτη του τηλεοπτική δουλειά για το MEGA.

Πρόκειται για μία μίνι σειρά, με τίτλο "Milky Way", σε παραγωγή της Foss Productions. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με φόντο τις σκληρές συνθήκες σε μια ανώνυμη ορεινή πόλη, οι ήρωες ενήλικες που ζουν προσκολλημένοι στο παρελθόν και οι έφηβοι που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους για το μέλλον, πλάθουν το ψηφιδωτό μιας κοινωνίας που έχει μάθει να κρύβεται πίσω από τα μυστικά της για να επιβιώσει. Με πυρήνα του ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικά θέμα, το "Milky Way" μας προσκαλεί σε έναν καινούριο γαλαξία, που ενυπάρχει μέσα στον δικό μας. Στη σειρά θα συναντηθούν το τραγικό με το κωμικό στοιχείο, το ρομαντικό με το σκληρό και το ονειρικό με το άκρως ρεαλιστικό. Τολμηρό, ανθρώπινο αλλά και με χιούμορ που θα κρύβεται στα πιο απρόσμενα σημεία, το "Milky Way" θα κάνει το θεατή να συγκινηθεί βαθιά, να κλάψει αλλά και να γελάσει.

"Σε μια εποχή που η ποιότητα των τηλεοπτικών σειρών παγκοσμίως έχει εκτοξευθεί και είναι εφάμιλλη της ποιότητας σπουδαίων κινηματογραφικών ταινιών, αισθάνομαι πως πρέπει να γίνει κάτι για τους νέους ανθρώπους από κάποιον που ανήκει στην ίδια γενιά με αυτούς" δήλωσε ο 30χρονος Βασίλης Κεκάτος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Ο Βασίλης Κεκάτος είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, φωτογράφος, αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου και υπότροφος του ινστιτούτου Sundance, ιδρυτής του οποίου είναι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Είναι ο δεύτερος Έλληνας σκηνοθέτης μετά τον Θόδωρο Αγγελόπουλο που βραβεύεται με Χρυσό Φοίνικα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών, και συγκεκριμένα για τη μικρού μήκους ταινία του "Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς", η οποία τιμήθηκε στο ίδιο φεστιβάλ και με τον Queer Palm.













Yupii

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM