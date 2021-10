Την ημέρα της πρεμιέρας ξημερώνουν τα γενέθλια της Νατάσας Θεοδωρίδου

Στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της Νατάσας Θεοδωρίδου για το νέο της τραγούδι «Υπάρχω για Εσένα» βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής MEGA Καλημέρα και συνάντησε την αγαπημένη τραγουδίστρια.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει στο MEGA και θα ανοίξει την αυλαία της μουσικής εκπομπής «Σπίτι με το MEGA». Μάλιστα, την ημέρα της πρεμιέρας ξημερώνουν τα γενέθλιά της.

«Πρεμιέρα με το ”Σπίτι με τo MEGA” στις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο. Θα ξημερώνουν τα γενέθλιά μου, είναι ένα πολύ ωραίο για τα γενέθλιά μου. Θα δείτε όλο το ταξίδι που έκανα στην Ελλάδα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ως τώρα».

Απέναντι από το «The Voice of Greece» και το «Just the two of us»

Πηγή: TVNEA.COM