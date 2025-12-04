2025-12-04 10:19:51
Σαρωτική ήταν η παρουσία της “Κοινωνίας Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης και αφήνοντας την ανταγωνιστική ζώνη σε μεγάλη απόσταση. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA σημείωσε μέσο όρο 28,7%, ενώ σε επιμέρους τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 36,1%, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη ημέρα την ισχυρή της δυναμική.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το “Happy Day” του Alpha με 14,5%, διατηρώντας σταθερή την απήχησή του στο νεανικό κοινό. Σημαντική όμως ήταν η διαφορά από τον κυρίαρχο ανταγωνιστή της ζώνης.

Ακολούθησε το “Σήμερα” του ΣΚΑΪ με 9%, ενώ η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” στον ANT1 κατέγραψε 7,7%. Το “Ώρα Ελλάδος” στο Open σημείωσε 6%, τη στιγμή που το “Νωρίς Νωρίς” της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 2%.

Η πρωινή ενημερωτική μάχη φαίνεται πως έχει ξεκάθαρο νικητή, με το MEGA να διατηρεί στιβαρό προβάδισμα και να κατακτά κορυφές που ενισχύουν καθημερινά την παρουσία του στις πρωινές συνήθειες των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com
