Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Γιάννης Δρυμωνάκος και ο Παύλος Γαλακτερός αφήνουν τη Λευκάδα και ανοίγουν πανιά για τον Σκορπιό.

Οι τρεις Θαλασσόλυκοι, αφού κάνουν τον γύρο του θρυλικού νησιού, βάζουν πλώρη για το Μεγανήσι, εξερευνούν το Βαθύ, το Κατωμέρι και γίνονται ένα με τους ντόπιους κατοίκους του νησιού. Ακούν τις πιο όμορφες ιστορίες για την περιοχή σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι αργαλειού, γνωρίζουν έναν ναυτικό που τους διηγείται ιστορίες από το Μεγανήσι μέχρι τη Λατινική Αμερική και παίρνουν μέρος στο πιο ανατρεπτικό three on three τουρνουά μπάσκετ του νησιού. Ακόμη, ανοίγουν τα πανιά τους για τον πανέμορφο Κάλαμο και ανακαλύπτουν κάθε του γωνιά μέσα από ένα road trip με club car.







Πηγή: TVNEA.COM