2026-02-08 08:30:58
Φωτογραφία για Οι σιδηρόδρομοι της Κίνας πούλησαν 140 εκατομμύρια εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα της ανοιξιάτικης εορταστικής έξαρσης!
Η ετήσια 40ήμερη ταξιδιωτική περίοδος του Φεστιβάλ Άνοιξης της Κίνας - γνωστή τοπικά ως Chunyun - ξεκίνησε δυναμικά από τον σταθμό αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον Κρατικό Σιδηροδρομικό Όμιλο της Κίνας (China Railway), η πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων 12306 είχε εκδώσει 140 εκατομμύρια εισιτήρια μέχρι τις 08:00 το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Ο ημερήσιος όγκος επιβατών ξεπέρασε τα 10 sidirodromikanea
