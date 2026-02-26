2026-02-26 18:19:51
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στο τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο.

H θετικότητα στην CoViD δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την ίδια στιγμή που η γρίπη υποχωρεί, ενώ ο συγκυτιακός ιός αυξάνεται.

Συγκεκριμένα, η θετικότητα RSV στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τη μέγιστη θετικότητα που έχει καταγραφεί την τρέχουσα περίοδο επιτήρησης. Η θετικότητα από τα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI συνεχίζει την ανοδική τάση.

Μετά τα ΦΥΚ τι άλλο διεκδικούν από το Υπουργείο Υγείας οι φαρμακοποιοί
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πιθανή επιστροφή με γνώριμο project μόδας
