Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και έρχεται καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1. Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή; Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ «FLAT HUNTERS» ΣΤΙΣ 17:15 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ _ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Ο κύριος Στρατής είναι συνταξιούχος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, είναι και μία βαθιά καλλιτεχνική ψυχή, κάτι που φαίνεται στο σπίτι-μουσείο που έχει φτιάξει. Ψάχνει να αγοράσει ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας για επενδυτικούς λόγους. Έτσι, έχει φέρει μαζί του τον παιδικό του φίλο, Γιώργο, που είναι μηχανολόγος και πρόσφατα ανακαίνισε το δικό του σπίτι. Αυτό θα δυσκολέψει αρκετά τους μεσίτες. Ποιος θα καταφέρει να κερδίσει τον κύριο Γιώργο για να φτάσει τελικά στον κύριο Στρατή;

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ _ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Η Αριστέα είναι φωτογράφος και ψάχνει να νοικιάσει το πρώτο της σπίτι, αφήνοντας για πρώτη φορά το πατρικό της… εν μέρει, γιατί όπως λέει θα τους πάρει τα μισά έπιπλα. Η βασική προϋπόθεση είναι να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, με πρόσβαση σε συγκοινωνίες, γιατί δεν οδηγεί. Φυσικά, αναζητά και χαμηλό ενοίκιο. Μαζί της ο Σωκράτης, ο κολλητός της, που θέλει να υπάρχει ένας χώρος για να παίζουν επιτραπέζια και να της μαγειρεύει. Οι μεσίτες μας έχουν τρεις εντελώς διαφορετικές προτάσεις και το τέλος κρύβει μία μάλλον αναπάντεχη επιλογή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ _ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Ο Νίκος και η Εύη εργάζονται στις τηλεπικοινωνίες, έχουν δύο παιδιά και ψάχνουν να μετακομίσουν στη Νέα Σμύρνη, με αρκετά υψηλές απαιτήσεις και πολύ ενδιαφέρον μπάτζετ. Ο Νίκος, λαλίστατος και γεμάτος χιούμορ, κλέβει την παράσταση, οδηγεί τους μεσίτες, αλλά όλοι ξέρουμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Ποιος έχει την καλύτερη θέα, ποιος χωράει τη μεγαλύτερη τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα και ποιος προσφέρει ξεχωριστά υπνοδωμάτια για τα παιδιά; Αυτά είναι τα σημεία που ανεβάζουν τον πήχη και κάνουν την αναμέτρηση των μεσιτών πραγματικό ντέρμπι. Ένα επεισόδιο, όπου η αναμέτρηση των μεσιτών είναι οριακή και η Εύη μιλάει στο τέλος.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ_ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Η Βασιλική ζούσε 33 χρόνια στην Αθήνα και πλέον έχει μετακομίσει μόνιμα στη Χίο, όπου διατηρεί ένα concept store. Θέλει να αγοράσει ένα σπίτι στην Καλλιθέα για να σταματήσει να μένει από φίλη σε φίλη όταν έρχεται στην Αθήνα. Η φίλη που τη φιλοξενεί τώρα, η Μελίκα, θα τη συνοδεύσει στην αναζήτηση σπιτιού στην Καλλιθέα. Οι μεσίτες θα τα βρουν σκούρα, καθώς η Βασιλική είναι διακοσμήτρια, ενώ η Μελίκα αποδεικνύεται μία εξαιρετικά δύσκολη πίστα. Ένα επεισόδιο που μπορεί να κριθεί από το ύψος στο οποίο έχει τοποθετηθεί μια λεκάνη, ενώ κρύβει και μία έκπληξη από τον Νίκο για τον Βασίλη αλλά και την Εκατερίνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ _ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10

Η Γιούλη αναζητά ένα νέο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της Χρήστο και τα δύο σκυλάκια τους, την Ίρις και τη Φρίντα, ένα σπίτι που δεν θα είναι απλώς όμορφο, αλλά θα μπορεί πραγματικά να τους χωρέσει όλους. Η αναζήτηση αυτή έχει και έναν βαθιά προσωπικό λόγο: ο αδερφός της Γιούλης είναι τετραπληγικός και εκείνη θέλει να μπορεί να τον φιλοξενεί με άνεση κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα, κάτι που κάνει την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα αδιαπραγμάτευτες. Παρότι το σπίτι είναι μια κοινή τους απόφαση, στην αναζήτηση εμφανίζεται μόνο η Γιούλη, καθώς ο Χρήστος αποφεύγει τις κάμερες, χωρίς όμως να διστάζει να της δείξει την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Τρεις μεσίτες μπαίνουν δυναμικά στη διεκδίκηση, παρουσιάζοντας τρία σπίτια που υπόσχονται να καλύψουν κάθε ανάγκη της, όμως, στο τέλος μόνο ένα θα καταφέρει να γίνει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

FLAT HUNTERS_ Καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

