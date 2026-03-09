«FLAT HUNTERS»: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα







Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και έρχεται καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1. Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή; Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ «FLAT HUNTERS» ΣΤΙΣ 17:15 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ _ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 11

Η Κωνσταντίνα δουλεύει σε εταιρεία ένδυσης και ψάχνει διαμέρισμα 40 τ.μ. μέχρι 400 ευρώ στην Αθήνα για να χωρέσει την ίδια, αλλά και τα ρούχα της, αφού τα μισά βρίσκονται ακόμα στη Λάρισα! Στις επισκέψεις έχει μαζί της τη Βίκυ, που είναι απαιτητική και αρκετά δύσκολη. Κοιτάει τα πάντα με προσοχή, σχολιάζει τη διαρρύθμιση, τις λεπτομέρειες, τους αποθηκευτικούς χώρους. Μαζί και ο σκυλάκος της, ο Φόζι, που κάνει τη δική του βόλτα επιθεώρησης. Οι τρεις μεσίτες καλούνται πρώτα να ικανοποιήσουν τη Βίκυ, μετά να χωρέσουν τα ρούχα και στο τέλος να πείσουν την ίδια την Κωνσταντίνα!

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ _ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Η Κωνσταντίνα ψάχνει να αγοράσει ένα σπίτι στα Βόρεια Προάστια για να φύγει από τα παιδιά της και να αφήσει αυτό στο οποίο μένει τώρα στην κόρη της, την Δήμητρα, η οποία τη συνοδεύει στην αναζήτηση. Τρεις διαφορετικές προτάσεις, που περιλαμβάνουν από 80s νεοϋορκέζικο μπαράκι μέχρι χρυσό, ασήμι και πευκοβελόνες, θα βάλουν τους μεσίτες να αναμετρηθούν, για να κερδίσουν τελικά πρώτα την κόρη, που θα δείξει ποιος κάνει «κουμάντο» στο σπίτι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ _ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13

Ο 33χρονος Γιάννης και η 23χρονη σύντροφός του, Ειρήνη, αναζητούν να νοικιάσουν ένα σπίτι με βασική προϋπόθεση την αποκέντρωση, εντός Αττικής. Θέλουν να αφήσουν την οικογενειακή πολυκατοικία στο Ίλιον και να αποκτήσουν τη δική τους ιδιωτικότητα μαζί με τα δύο τους γατάκια. Ονειρεύονται ένα σπίτι γύρω από το Πόρτο Ράφτη, που να έχει την αίσθηση εξοχικού και το μπάτζετ τους είναι ικανοποιητικό για να το καταφέρουν. Αν και συμφωνούν στην περιοχή, δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο ποιος αναλαμβάνει… τα πιάτα. Έτσι, το σύνθημα προς τους μεσίτες είναι σαφές: «κοντά στη θάλασσα και οπωσδήποτε με πλυντήριο πιάτων»!

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ_ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14

Ο Βασίλης είναι 20 ετών και θέλει να γίνει skipper σκαφών, αλλά και πιλότος. Θέλει να αγοράσει ένα σπίτι στα Βόρεια Προάστια για εκείνον και την εξάχρονη σκυλίτσα του Ντόρα, που, όπως φαίνεται, συναποφασίζει με πολύ ισχυρή ψήφο! Ο μεσίτης που θα κερδίσει πρέπει να καταφέρει να «κερδίσει» και την καρδιά της Ντόρας, αλλά και του Βασίλη που δίνει προτεραιότητα στο πράσινο, ενώ θέλει ταυτόχρονα άνετη κουζίνα και ευρύχωρα μπαλκόνια, που επιτρέπουν στη Ντόρα να «κουτσομπολεύει» τη γειτονιά!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ _ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15

O 46χρονος Χριστόφορος από τη Φλώρινα αναζητά ένα αρκετά οικονομικό διαμέρισμα που να χωράει τον ίδιο, την αδερφή του και οπωσδήποτε ένα πλυντήριο, γιατί αυτή την περίοδο αναγκάζεται να υποχρεώνεται στη γειτόνισσα! Η αδερφή του, θα έρθει εκτάκτως από τη Φλώρινα για να τον βοηθήσει στην αναζήτηση, αλλά και για να επιθεωρήσει τα διαμερίσματα, καθώς την φιλοξενεί συχνά. Τα δύο αδέρφια δεν φαίνεται να συμφωνούν και η μάχη για το ποια άποψη θα επικρατήσει διαρκεί μέχρι το τελευταίο λεπτό, κρατώντας και τους τρεις μεσίτες μας σε αγωνία για το ποιος θα είναι ο νικητής.

