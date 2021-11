tvnea

Από την Κορέα με άφθονο αίμα, τη Νορβηγία με μαύρο χιούμορ και την πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ με απόλυτη φτώχεια, έως την Κοπεγχάγη με δυσοίωνα ανθρωπάκια από κάστανα και το απομονωμένο νησί στα ανοιχτά του Μέιν, με τον διάβολο μεταμορφωμένο σε παπά, οι καλύτερες νέες σειρές του Netflix μας ταξιδεύουν μακριά από την φθινοπωρινή πραγματικότητα - και αξίζουν τις ώρες που θα χρειαστούμε για να τις δούμε όλες.1. The Squid GameΠροβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες αργότερα έγινε η πιο προβεβλημένη σειρά παγκοσμίως και η πρώτη Κορεάτικη που σκαρφάλωσε στην κορυφή των προτιμήσεων του Αμερικανικού κοινού του Netflix.Δικαίως, κατά την γνώμη μου. Διότι σε πιάνει από τον λαιμό από τα πρώτα λεπτά και δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις επί εννέα επεισόδια.Στο αιματοβαμένο, αρωστημένο και άκρως εθιστικό Squid Game, 465 άτομα που γονατίζουν από τα χρέη τους, δέχονται να λάβουν μέρος σε μία σειρά παιδικών παιγχνιδιών, χωρίς να φαντάζονται ότι βυθίστηκαν οικειοθελώς στον χειρότερό τους εφιάλτη.Οι χαμένοι των παιγχνιδιών πεθαίνουν επί τόπου κι αυτός που θα καταφέρει να μείνει ζωντανός έως το τέλος, θα φύγει με 30 εκατομμύρια ευρώ.«Ηθελα να γράψω μία αλληγορία της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, κάτι που να δείχνει τον ακραίο ανταγωνισμό της ζωής» δήλωσε στο Variety ο Χουάνγκ Ντοκ-χιουκ, που έγραψε και σκηνοθέτησε την σειρά. «Αλλά ήθελα να χρησιμοποιήσω χαρακτήρες που συναντάμε στην πραγματική ζωή. Και το παιγχνίδι επιβίωσης είναι και ψυχαγωγία και ανθρώπινο δράμα. Τα παιγχνίδια είναι εξαιρετικά απλά και εύκολα να τα καταλάβει κανείς. Αυτό επιτρέπει στους θεατές να συγκεντρωθούν στους χαρακτήρες και όχι στους κανόνες των παιγχνιδιών.»Ο Χουάνγκ πέτυχε τον στόχο του κι όσοι αντέχετε το αίμα, μην χάσετε το Squid Game. Θα δείτε την ζωή σας με πολύ καλύτερο μάτι.2. MaidΒασισμένη στην αυτοβιογραφία της Στέφανι Λάντ, «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive», αυτή η μίνι σειρά μας βυθίζει στο σκοτεινό πηγάδι της Αμερικανικής φτώχειας, στο οποίο είναι παγιδευμένη η 25χρονη πρωταγωνίστρια.Η Αλεξ αγωνίζεται για να ξεφύγει από τον αλκοολικό σύντροφό της, που σπάει ο,τι βρίσκει μπροστά του όταν πίνει, παλεύει για να μεγαλώσει την κόρη της, καθαρίζοντας σπίτια και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την αμερικανική γραφειοκρατία.Μία πραγματικά εφιαλτική Οδύσσεια, που εξελίσσεται σε δέκα επεισόδια και θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει μελόδραμα, αλλά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Κι αυτό χάρη στην καταπληκτική ερμηνεία της Μάργκαρετ Κουόλι, κόρη της Αντι Μακ Ντάουελ, η οποία υποδύεται τη μητέρα της και στην σειρά. Μια μητέρα άστεγη και στα όρια της ψυχοπάθειας, η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον εαυτό της, ούτε την κόρη της.Το Αμερικανικό Ονειρο ποδοπατείται σε αυτή την σειρά, αλλά η ελπίδα και η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης αντέχουν έως το φωτεινό τέλος.3. Post Mortem: No One Dies in SkarnesΣτη μικρή και κοιμισμένη πόλη Σκάρνες της Νορβηγίας, δεν πεθαίνει κανείς, προς μεγάλη δυστυχία του οικογενειακού γραφείου κηδειών Χαλάνγκεν, που κινδυνεύει με χρεοκοπία.Μέχρι που ξαφνικά, αρχίζουν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον - και ορισμένοι ζωντανεύουν λίγο αργότερα, με μεγάλη όρεξη για ανθρώπινο αίμα.Αλλη μία πολύ καλή σκανδιναβική τηλεοπτική σειρά, μία μαύρη κωμωδία γεμάτη χιούμορ, δράση, ανατροπές - κι ένα σενάριο από αυτά που με κάνουν να νιώθω βαθειά θλίψη για το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης.Θα το ευχαριστηθείτε μέχρι τέλους.4. The Chestnut ManΤο πιο πρόσφατο δείγμα του Nordic Noir, στέκεται στο ύψος του είδους και αποδεικνύει, για άλλη μία φορά, την σκανδιναβική έφεση στα μακάβρια και άκρως ατμοσφαιρικά, αστυνομικά θρίλερ.Μία εξαιρετική μίνι σειρά, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Δανού Σόρεν Σβάιστρουπ - δημιουργού του The Killing - ο οποίος συνεργάστηκε στο σενάριο με την Ντόρτε Χόγκ. Διαδραματίζεται στην φθινοπωρινή Κοπεγχάγη κι αντί για το λευκό του χιονιού, το αίμα των θυμάτων του Καστανάνθρωπου απλώνεται ανάμεσα στα φωτεινά χρώματα των φθινοπωρινών φύλλων.Ο Καστανάνθρωπος ακρωτηριάζει και σκοτώνει τις γυναίκες που πιστεύει ότι παραμελούν τα παιδιά τους και η ντετέκτιβ που αναλαμβάνει την υπόθεση, είναι μία σκληρά εργαζόμενη μητέρα που προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της - και θα μπορούσε να ανήκει στην λίστα των θυμάτων.Αν σας αρέσουν τα σκανδιναβικά θρίλερ, μην το χάσετε. Εξη σφιχτά, καλοφτιαγμένα επεισόδια, με αγωνιώδη πλοκή και δυνατούς χαρακτήρες, χωρίς φλυαρίες, «κοιλιές» και τρύπες στο σενάριο.5. On the VergeΜία δημιουργία της Γαλλίδας ηθοποιού Ζυλί Ντελπί, η οποία σκηνοθέτησε πέντε από τα 12 επεισόδια της σειράς και πρωταγωνιστεί, στον ρόλο μιάς σεφ που εγκατέλειψε την Γαλλική ύπαιθρο για να ανοίξει το εστιατόριο των ονείρων της στο Λος Αντζελες.Δύο μήνες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, η σειρά ακολουθεί την σεφ Ζυστίν και τις τρεις μεσήλικες φίλες της, οι οποίες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τους γάμους, τα παιδιά και τις καριέρες τους.Η σεφ Ζυστίν προσπαθεί να γράψει ένα βιβλίο και δεν περνάει καθόλου καλά με τον άνεργο αρχιτέκτονα σύζυγό της, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι θα είχει γίνει διάσημος αν είχε μείνει στην Γαλλία και δεν την είχε ακολουθήσει στο Λος Αντζελες.Η πλουσία κληρονόμος Αν, είναι σχεδιάστρια μόδας, κάνει χρήση μαριχουάνας όλη μέρα, κάθε μέρα, ζει σε μία βίλα με πισίνα που της αγόρασε η μητέρα της και βλέπει τον άντρα της να την εγκαταλείπει, ενώ ο γιός τους ταλαντεύεται μεταξύ των δύο φύλων.Η Περσικής καταγωγής Γιασμίν, είναι μία φεμινίστρια μητέρα και σύζυγος, που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξαναβρεί τον εαυτό της και καθ′ οδόν παθαίνει κρίσεις πανικού.Η τέταρτη της παρέας είναι η Ελ, μία άνεργη μητέρα με τρία παιδιά από τρεις διαφορετικούς μπαμπάδες, η οποία ειδικεύεται στις καταστροφικές αποφάσεις.Μία καλογυρισμένη, γυναικεία κωμωδία, που βλέπεται ευχάριστα - και επειδή αποτελείται από ημίωρα επεισόδια, μπορεί να γεμίσει εύκολα ένα βαρετό, φθινοπωρινό σαββατοκύριακο.Γράφει η Γκέλη Βούρβουλη huffingtonpostΠηγή: TVNEA.COM