Οι σειρές που αγαπήσαμε έρχονται στο OPEN! Καθημερινά από τον Δεκέμβριο, κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 20:00, απολαμβάνουμε επιτυχημένες σειρές που μας γυρνάνε πίσω στο χρόνο, μας γεμίζουν νοσταλγία και μας θυμίζουν λατρεμένες ατάκες και τηλεοπτικές σκηνές που άφησαν ιστορία .

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 20:00 έρχεται στις οθόνες μας η ελληνική σειρά «Αν υπήρχες θα σε χώριζα», σε σενάριο Έλενας Ακρίτα και Γιώργου Κυρίτση.

Ο Νώντας, επιτυχημένος επιχειρηματίας, διατηρεί σχέσεις με τρεις γυναίκες: είναι παντρεμένος με δύο -μία στην πόλη, μία στο χωριό- και έχει και ερωμένη! Η πρώτη του γυναίκα είναι δυναμική, η δεύτερη έχει χιούμορ και η ερωμένη του είναι ρομαντική. Όλα τα έχει υπό έλεγχο, και την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή, μέχρι τη στιγμή που μια σειρά από ατυχή γεγονότα τον φέρνουν αντιμέτωπο με την καταστροφή. Η ευτυχισμένη και τακτοποιημένη ζωή του κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα. Οι γυναίκες του Νώντα ανακαλύπτουν την πολλαπλή απιστία του, έρχεται αντιμέτωπος με ένα πτώμα που πρέπει να το ξεφορτωθεί και ένα μωρό που είναι κατά πάσα πιθανότητα δικό του. Πώς θα αντιδράσει; Θα ζητήσει τη βοήθεια του Αρμόδιου, του αφελή, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικού βοηθού του...

Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Φιλιππίδης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Μαριάννα Τουμασάτου, Ελισάβετ Μουτάφη, Κώστας Αρζόγλου, Βέρα Κρούσκα, Γεράσιμος Μιχελής, Γιώργος Γαλίτης, Κατερίνα Παπαδάκη, Νικολέττα Καρρά

Σενάριο: Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Κυρίτσης

Σκηνοθεσία: Ευγενία Οικονόμου









