Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες:Πρόγραμμα 18-54Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 21,4THE VOICE OF GREECE 19,0DANCING WITH THE STARS 7,3ΚΟΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΙ 14,0SUPER MPALA LIVE 4,6ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 8,1ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 9,5ΤΑΙΝΙΑ (OPEN) 4,4TOTAL FOOTBALL 4.9ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3,3ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 6,8ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 9,5ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM