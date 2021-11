2021-11-09 11:54:57

Διευκρινίσεις για το ζήτημα που προέκυψε με τη σχολική κάρτα μαθητών, η οποία βεβαιώνει ότι ένας ανήλικος μαθητής έχει κάνει self test, αλλά δεν γίνεται δεκτή από ορισμένους καταστηματάρχες, έδωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς μιλώντας στον ΑΝΤ1.



Όπως είπε σχετικά ο κ. Γεωργαντάς “αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται στη σχολική κάρτα είναι μέσα από την εφαρμογή του self test. Δηλαδή ουσιαστικά βεβαιώνεται ότι το παιδί έχει υποστεί τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ο οποίος προβλέπεται. Αυτό αποδεικνύει τελικά το έγγραφο το οποίο απλά τυχαίνει και γράφει πάνω- ακριβώς επειδή για τα σχολεία χρησιμοποιούνταν- τη λέξη: σχολική κάρτα. Αυτό ίσως για κάποιους επαγγελματίες δημιουργεί ένα ζήτημα”.



“Για να είναι απόλυτα ξεκάθαρο το πλαίσιο, σίγουρα δεν θα χρειάζεται να κάνουν δύο self test τα παιδιά. Αυτό το λέω απόλυτα. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει, γιατί το self test είναι αυτό με το οποίο μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. Βεβαίως εκεί προβλέπονται δύο την εβδομάδα”, ξεκαθάρισε και επεσήμανε πως “εάν θέλουν να έχουν επιπλέον δραστηριότητες τα παιδιά ίσως χρειαστεί να κάνουν ακόμη ένα self test. Εάν πρέπει το Σαββατοκύριακο για παράδειγμα να πάνε κάπου αλλού “.



Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε ότι θα υπάρξει ανακοίνωση-ρύθμιση από το υπουργείο Υγείας και τα αρμόδια υπουργεία που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα χρειάζεται να υποβληθούν σε άλλο self test, την ίδια ημέρα, τα παιδιά για να κάνουν άλλη δραστηριότητα. themaygeias

