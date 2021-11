2021-11-12 11:11:47

Τρεις μαθητές έχασαν την περσινή χρονιά επειδή οι γονείς τους δεν ήθελαν τα σελφ τεστ δήλωσε ο Πρόδρομος Φωτακίδης καθηγητής Λυκείου στη Δράμα, ενώ δήλωσε ότι φέτος οι δυο από τους τρεις μαθητές, αδέλφια, «χάθηκαν», δηλαδή δεν επανεμφανίστηκαν ποτέ στο σχολείο.



«Την περσινή σχολική χρονιά τρία παιδιά από τη Β’ Λυκείου χάσανε τη χρονιά γιατί όταν γυρίσαμε μετά το lockdown δεν ήρθαν στο σχολείο όταν έπρεπε να κάνουμε τα self test. Δεν ήρθαν καθόλου για δύο μήνες, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα δύο ήταν αδέλφια και ένα παιδάκι μόνο του», είπε ο κ. Φωτάκης.Σύμφωνα με τον ίδιο ο ένας από τους γονείς ήταν από εκείνους που αμφισβητούν τα πάντα, ότι τα self test είναι επικίνδυνα, ότι δεν προσφέρουν προστασία.



«Μάσκες φορούσαν πέρυσι το Σεπτέμβριο, δεν έκαναν self test. Φέτος το ένα κοριτσάκι άλλαξε σχολείο στη Δράμα, τα αδέλφια χάθηκαν δεν έχουμε καμία ενημέρωση» τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



Ο καθηγητής διευκρίνισε πως αν μαθητές πάρουν μεταγραφή, γίνεται γνωστό στο σχολείο γιατί πρέπει να πάρουν χαρτιά. «Το ένα παιδί πήρε μεταγραφή και πήγε σε άλλο σχολείο, τα δύο τα αδέλφια…», συνέχισε αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν συνέχισαν.

πηγή: real.gr

