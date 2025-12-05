2025-12-05 13:21:21
Φωτογραφία για Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις



Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών νεαρών ανδρών, ηλικίας 18 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παραβίασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, περί όπλων, της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, της απειλής και της εξύβρισης....

Ο ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη,  χθες, στο Αγρίνιο  καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο γραμμάρια κάνναβης και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του για κατοχή ναρκωτικών.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι στις 30-11 το βράδυ, στο Αγρίνιο, οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, που παρακολούθησε τηλεοπτικά σε κατάστημα, τον ποδοσφαιρικό αγώνα Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ενώ άγνωστος δράστης έκλεψε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά της οικίας του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό πεζόδρομο του Αγρινίου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

agriniopress

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
Δήμος Οιχαλίας: «Όχι» στον ποδηλατόδρομο, «ναι» στην επαναλειτουργία του τρένου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμος Οιχαλίας: «Όχι» στον ποδηλατόδρομο, «ναι» στην επαναλειτουργία του τρένου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ακύρωση των συναυλιών της μέσα από το νοσοκομείο
Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ακύρωση των συναυλιών της μέσα από το νοσοκομείο
Ο Ήρωας που μαχαιρώθηκε σε τρένο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Ο Ήρωας που μαχαιρώθηκε σε τρένο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε επίθεση με χειροβομβίδα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια Ουκρανία
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε επίθεση με χειροβομβίδα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια Ουκρανία
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
Πέθανε η Άννα Κυριακού – Η “Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”
Πέθανε η Άννα Κυριακού – Η “Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Prime Time & Late Night: Ο Alpha κυριαρχεί στην τηλεθέαση
Prime Time & Late Night: Ο Alpha κυριαρχεί στην τηλεθέαση
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
Χάρης Ρώμας: H viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τα πάνω από 300 τηλέφωνα για να ρωτήσουν αν ξαναρχίζουν
Χάρης Ρώμας: H viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τα πάνω από 300 τηλέφωνα για να ρωτήσουν αν ξαναρχίζουν
Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...
Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...