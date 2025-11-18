2025-11-18 07:54:56
Φωτογραφία για Η ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΝΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ



Ένας εκτενής, εξάμηνος έλεγχος έρχεται να δώσει ξεκάθαρη απάντηση σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της τεχνολογίας: μειώνει η ταχεία φόρτιση τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κινητού;

Το YouTube-κανάλι HTX Studio υπέβαλε 12 smartphones σε πάνω από 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης, προσφέροντας αποτελέσματα που σίγουρα θα ξαφνιάσουν πολλούς.

Μύθος ή πραγματικότητα;

Ενώ η Google έχει επιλέξει να περιορίσει με ενημερώσεις τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης στα Pixel της, η Samsung φαίνεται να ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, σχεδιάζοντας για το επερχόμενο Galaxy S26 φορτιστές ισχύος έως 65 Watt. Από την άλλη, η Realme έχει ήδη επιδείξει τεχνολογία 300 Watt, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες διστάζουν να χρησιμοποιούν τέτοιες ταχύτητες, φοβούμενοι ότι η μπαταρία θα φθαρεί γρηγορότερα.

Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι: όντως βλάπτει τις μπαταρίες η ταχεία φόρτιση;

Ο μαραθώνιος των 500 φορτίσεων

Ο HTX Studio πραγματοποίησε ένα πειραματικά άρτιο τεστ με έξι iPhone 12 και έξι Vivo iQOO 7 Android.

Τα τηλέφωνα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

Ταχεία φόρτιση με ισχύ 120 Watt

Κλασική φόρτιση έως 18 Watt

Ήπια φόρτιση με εφαρμογή του κανόνα 30-80%, όπου η μπαταρία δεν πέφτει ποτέ κάτω από 30% και δεν ξεπερνά το 80%.

Μετά από 167 ημέρες συνεχούς δοκιμής και 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης -ισοδύναμο με περίπου 1,5 χρόνο κανονικής χρήσης-, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Ελάχιστες διαφορές στην απόδοση

Η ταχεία φόρτιση δεν προκάλεσε σχεδόν καμία μετρήσιμη φθορά.

Στα iPhone, η διαφορά χωρητικότητας ήταν μόλις 0,5% σε σχέση με την αργή φόρτιση.

Στα Android, η απόκλιση ήταν ακόμη μικρότερη, μόλις 0,3%.

Η «ήπια» φόρτιση με τον κανόνα 30-80% έδειξε μεν λίγο καλύτερη διατήρηση της μπαταρίας (περίπου +4% στα iPhones και +2,5% στα Android), όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι για τους περισσότερους χρήστες αυτή η μικρή βελτίωση δεν αξίζει τον κόπο της συνεχούς προσοχής.

Πότε χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας;

Σύμφωνα με το HTX Studio, η απόδοση ενός κινητού αρχίζει να επηρεάζεται αισθητά όταν η συνολική χωρητικότητα πέσει κάτω από 85%. Όταν φτάσει γύρω στο 80%, συνιστάται αντικατάσταση.

Τα περισσότερα σύγχρονα smartphones ρυθμίζουν αυτόματα την απόδοση του επεξεργαστή για να αποφευχθούν απρόοπτες απενεργοποιήσεις, ωστόσο η αλλαγή μπαταρίας μπορεί να επαναφέρει την αρχική απόδοση της συσκευής. Ωστόσο, η διαδικασία είναι πλέον δύσκολη και δαπανηρή, αφού οι μπαταρίες είναι συνήθως κολλημένες και μη αφαιρούμενες.

Το συμπέρασμα

Το τελικό μήνυμα των δοκιμών είναι σαφές: Η ταχεία φόρτιση δεν φθείρει ουσιαστικά την μπαταρία.

Για τους περισσότερους χρήστες, δεν έχει σημασία αν φορτίζουν γρήγορα, αργά ή όλη τη νύχτα. Οι διαφορές μετά από εκατοντάδες κύκλους είναι ελάχιστες.

Όσοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους μπορούν να τηρούν το εύρος 30-80%, αλλά για τους περισσότερους η καλύτερη συμβουλή είναι απλή:﻿ Φορτίστε το κινητό σας όπως σας βολεύει, χωρίς άγχος.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
H GOOGLE ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ANDROID ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
H GOOGLE ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ANDROID ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Χ. Λεωνιδόπουλος. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 αποκαλύπτει πώς ο κόσμος του… αόρατου γίνεται ορατός
Α. Τζιτζικώστας από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: «Δέκα δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ΕΕ τα τελευταία δέκα χρόνια στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών»
Α. Τζιτζικώστας από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: «Δέκα δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ΕΕ τα τελευταία δέκα χρόνια στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.
Νέα μεταγραφή: Στον ΣΚΑΪ μετά από 33 χρόνια στο Star...
Νέα μεταγραφή: Στον ΣΚΑΪ μετά από 33 χρόνια στο Star...
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
Γιατί επιβάλλεται να μαρινάρουμε τα ψητά κρέατα με δεντρολίβανο.
Γιατί επιβάλλεται να μαρινάρουμε τα ψητά κρέατα με δεντρολίβανο.
Παράνομη ιντερνετική πώληση φαρμάκων οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 49 ατόμων
Παράνομη ιντερνετική πώληση φαρμάκων οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 49 ατόμων