Δεν αλλάζει η στρατηγική της κυβέρνησης για την πανδημία, ούτε θα ληφθούν νέα μέτρα, όπως ξεκαθαρίζουν ανώτατες κυβερνητικές πηγές.Παρά ταύτα, η πίεση στους ανεμβολίαστους θα συνεχιστεί και την περίοδο των Χριστουγέννων και δεν θα τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους.Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του 4ου κύματος, αλλά ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική αύξηση στα ραντεβού για εμβολιασμό, που έχουν ήδη ξεπεράσει τα επτά εκατομμύρια.Άλλωστε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Good morning Britain», του τηλεοπτικού δικτύου ITV, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει το μοντέλο της Αυστρίας, όπου επιβάλλεται ολικό lockdown για τους ανεμβολίαστους, επισήμανε την αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ ενθάρρυνε με ζέση τους Βρετανούς πολίτες να κλείσουν από τώρα τις διακοπές τους στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022.

Greek Prime Minister rules out a full lockdown in Greece but says introducing COVID passports has been effective and encouraged people to get the vaccine.

