Φωτογραφία για Στολίστε τα Χριστούγεννα με Νομπελίστες Φυσικούς!



Πώς σας φαίνεται η ιδέα να στολίσετε το δωμάτιό σας με Χριστουγεννιάτικους Νομπελίστες; Η ιδέα δεν είναι δική μου αλλά του Symmetry Magazine.

             

Κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχει το template και απλά χρειάζεται να το εκτυπώσετε. Καλή επιτυχία!!

Ο Αϊστάιν σε χιονονιφάδα

Download PDF template.

Η Κιουρί σε χιονονιφάδα!



Download PDF template.





Download PDF template.

Πηγή: http://www.symmetrymagazine.org/


tinanantsou.blogspot.gr
Physics Christmas Carol
Physics Christmas Carol
«Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές και σε νέα μέρα»
«Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές και σε νέα μέρα»
