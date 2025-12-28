2025-12-28 10:56:25
Πώς σας φαίνεται η ιδέα να στολίσετε το δωμάτιό σας με Χριστουγεννιάτικους Νομπελίστες; Η ιδέα δεν είναι δική μου αλλά του Symmetry Magazine.
Κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχει το template και απλά χρειάζεται να το εκτυπώσετε. Καλή επιτυχία!!
Ο Αϊστάιν σε χιονονιφάδα
Download PDF template.
Download PDF template.
Download PDF template.
Πηγή: http://www.symmetrymagazine.org/
tinanantsou.blogspot.gr
