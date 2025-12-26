2025-12-26 20:11:14

Το διαμέρισμα στεγάζεται σε κτίριο εποχής Art Nouveau, στη συνοικία "Politeama Libertà" του Παλέρμο, και τόσο τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά όσο και η εσωτερική διαμόρφωση συντελούν ώστε πραγματικά κάθε γωνιά του να ...αφηγείται μια ιστορία.



Το ύψος το χώρου, οι πατίνες και τα γύψινα στους τοίχους, οι χειροποίητες ξύλινες πόρτες και τα γεωμετρικά δάπεδα που χρονολογούνται απο τις αρχές του 1900 σε συνδυασμό με τις σκούρες γενικά αποχρώσεις και την διακόσμηση, τόσο με αυθεντικές αντίκες όσο και με απόλυτα μοντέρνας αισθητικής στοιχεία και υλικά, δημιουργούν ένα πραγματικά μοναδικό σύνολο.



Κυρίαρχο της εσωτερικής διαμόρφωσης, η επιλογή του καλλιτέχνη και σχεδιαστή Giuseppe Amato, να χρησιμοποιηθούν παλιά και νεότερα βιβλία ως διακοσμητικό στοιχείο. Περίπου 10.000 βιβλία και περισσότερα από 300 αρχεία συμπεριλαμβάνονται στην διαμόρφωση του σπιτιού, τοποθετημένα σε λιτού σχεδιασμού ράφια και φτάνοντας ανά σημεία έως την οροφή, τόσο σε ελεύθερα σημεία των τοίχων όσο και περιμετρικά σε πόρτες και παράθυρα. Το αποτέλεσμα προσθέτει στο χώρο μια πολύ ιδιαίτερη και προσωπική αισθητική, που σε καμιά περίπτωση δεν περνά απαρατήρητη, γι΄αυτό και πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης του Παλέρμο.



