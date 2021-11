Νέο project για τον Νίκο Κοκλώνη αναζητά ο Alpha ώστε να συνεχιστεί η επιτυχία του "Just The Two Of Us".

Σύμφωνα με το "Τηλέραμα", ο παρουσιαστής και παραγωγός σκοπεύει να συνεχίσει την τηλεοπτική συνήθεια που πλέον έχει ο τηλεθεατής τα Σαββατόβραδα στον

Έτσι, ένα καινούριο σόου για το δεύτερο μέρος της φετινής σεζόν αναζητούν κάποιο αντίστοιχο… χαρούμενο πρόγραμμα, ώστε να βγει στον αέρα στις αρχές Φεβρουαρίου, πάντα με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη ώστε να προβάλλεται τα βράδια του Σαββάτου.

Πηγή: TVNEA.COM