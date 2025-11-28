





Με ισχυρές επιδόσεις και απόλυτη κυριαρχία του Alpha διαμορφώθηκε ο χάρτης της τηλεθέασης στην prime time ζώνη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο ανταγωνισμός στη late night.

Στην κορυφή της βραδινής ζώνης βρέθηκε η σειρά «Να μ’ Αγαπάς» του Alpha, η οποία σημείωσε 17,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό. Ακολούθησε ο επίσης ισχυρός «Άγιος Έρωτας», καταγράφοντας 15%, ενώ η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», επίσης του Alpha, συγκέντρωσε 13%, διατηρώντας το κανάλι στην κορυφή της μυθοπλασίας.

Την προσοχή του κοινού τράβηξε και ο ποδοσφαιρικός αγώνας Fiorentina – AEK στον ANT1, ο οποίος έφτασε το 12,3%, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της βραδιάς. Η σειρά «Η Γη της Ελιάς» στο Mega κατέγραψε δύο διαφορετικές επιδόσεις, με το πρώτο επεισόδιο να σημειώνει 10,8% και το δεύτερο να ανεβαίνει στο 11,7%, παραμένοντας σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Στο Star, το «First Dates» έκλεισε τη βραδινή του παρουσία με 9,5%, ενώ στο ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «The Floor» αρκέστηκε στο 7,9%. Η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,2%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» του ίδιου σταθμού περιορίστηκε στο 2,2%. Στο Open, η εκπομπή «Real View» σημείωσε 2,4%, ενώ η σειρά «Το Παιδί» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2,1%.

Late Night: Πρωτιά για την «Αυτοψία»

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε η «Αυτοψία» του Alpha με ισχυρό 14%, συνεχίζοντας την παραδοσιακά καλή της πορεία. Τα «Mega Stories» του Mega σημείωσαν 9,5%, ενώ το «Football Show» στον ANT1 έκλεισε τη βραδιά με 7%. Η ξένη ταινία του Star κατέγραψε 9,6%, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Πιο χαμηλές επιδόσεις σημείωσε η εκπομπή «Στην Αγκαλιά Του Φάνη» στον ΣΚΑΪ με 4,2%, ενώ το «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3,6%.

Η εικόνα της βραδιάς ανέδειξε την ευρεία υπεροχή του Alpha τόσο στη μυθοπλασία όσο και στη late night ενημέρωση, ενώ μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσαν και οι αθλητικές μεταδόσεις και τα reality formats.

Πηγή: tvnea.com