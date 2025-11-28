2025-11-28 11:31:31
Φωτογραφία για Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη



Με ισχυρές επιδόσεις και απόλυτη κυριαρχία του Alpha διαμορφώθηκε ο χάρτης της τηλεθέασης στην prime time ζώνη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο ανταγωνισμός στη late night.

Στην κορυφή της βραδινής ζώνης βρέθηκε η σειρά «Να μ’ Αγαπάς» του Alpha, η οποία σημείωσε 17,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό. Ακολούθησε ο επίσης ισχυρός «Άγιος Έρωτας», καταγράφοντας 15%, ενώ η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», επίσης του Alpha, συγκέντρωσε 13%, διατηρώντας το κανάλι στην κορυφή της μυθοπλασίας.

Την προσοχή του κοινού τράβηξε και ο ποδοσφαιρικός αγώνας Fiorentina – AEK στον ANT1, ο οποίος έφτασε το 12,3%, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της βραδιάς. Η σειρά «Η Γη της Ελιάς» στο Mega κατέγραψε δύο διαφορετικές επιδόσεις, με το πρώτο επεισόδιο να σημειώνει 10,8% και το δεύτερο να ανεβαίνει στο 11,7%, παραμένοντας σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Στο Star, το «First Dates» έκλεισε τη βραδινή του παρουσία με 9,5%, ενώ στο ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «The Floor» αρκέστηκε στο 7,9%. Η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,2%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» του ίδιου σταθμού περιορίστηκε στο 2,2%. Στο Open, η εκπομπή «Real View» σημείωσε 2,4%, ενώ η σειρά «Το Παιδί» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2,1%.



Late Night: Πρωτιά για την «Αυτοψία»

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε η «Αυτοψία» του Alpha με ισχυρό 14%, συνεχίζοντας την παραδοσιακά καλή της πορεία. Τα «Mega Stories» του Mega σημείωσαν 9,5%, ενώ το «Football Show» στον ANT1 έκλεισε τη βραδιά με 7%. Η ξένη ταινία του Star κατέγραψε 9,6%, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Πιο χαμηλές επιδόσεις σημείωσε η εκπομπή «Στην Αγκαλιά Του Φάνη» στον ΣΚΑΪ με 4,2%, ενώ το «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3,6%.

Η εικόνα της βραδιάς ανέδειξε την ευρεία υπεροχή του Alpha τόσο στη μυθοπλασία όσο και στη late night ενημέρωση, ενώ μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσαν και οι αθλητικές μεταδόσεις και τα reality formats.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης - Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης - Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn
Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn