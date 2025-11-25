Ο Αντώνης Σρόιτερ, μιλώντας ως καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, έκανε μια σειρά από αποκαλύψεις για την πορεία του στον χώρο των media. Αναφέρθηκε στο πώς έγινε η πρώτη του επαφή με την τηλεόραση, στον τρόπο που κατέληξε να αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων χωρίς προηγούμενη τηλεοπτική εμπειρία, αλλά και στις σκέψεις του για την εξέλιξη και το μέλλον της τηλεόρασης μέσα στη νέα ψηφιακή εποχή.«Ήταν πολλοί άνθρωποι τότε στον Alpha που κάθισαν και το συζήτησαν. Δεν έχω μάθει ποιος ήταν ο πρώτος που το πρότεινε. Από τα πρόσωπα που είχαν πει “αυτός κάνει για τηλεόραση”, ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος. Και το ξέρω και του το έχω πει και του το χρωστάω αυτό. Ξεκίνησα από τις εφημερίδες. Εγώ δεν είχα καμία επαφή με δελτία ειδήσεων. Δεν είχα κάνει τηλεόραση ποτέ στη ζωή μου. Πήραμε έναν άνθρωπο και τον πετάξαμε να κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Αν μου έδειχνες την κάμερα, δεν ήξερα ποιο είναι το μπρος και ποιο το πίσω», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος του Alpha.Παρά την επιτυχία που ακολούθησε, ο Αντώνης Σρόιτερ δηλώνει πως ακόμη δεν έχει καταλάβει τι είδαν σε εκείνον: «Δεν έχω καταλάβει. Υπήρχαν άνθρωποι με καλύτερη εμπειρία από μένα, με καλύτερη εμφάνιση, μπορεί και να τα λέγανε πιο ωραία. Τι να σου πω; Ίσως στην πορεία έγινα καλός. Γιατί στην αρχή σίγουρα δεν ήμουνα».«Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγω. Κάποιες φορές το σκέφτηκα. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που τους αρέσουν οι αλλαγές. Αν περνάω καλά κάπου και αισθάνομαι ότι με θέλουν και τους θέλω, δεν κουνιέμαι. Ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2027. Ένα δεκαετές συμβόλαιο θα το φοβόμουν. Θα έλεγα “κάτσε να ζούμε μέχρι τότε”. Αλλά έχω και μια αυτοπεποίθηση ότι αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει», είπε στη συνέχεια ο Αντώνης Σρόιτερ.Στη συζήτηση για το μέλλον των media, ο δημοσιογράφος τόνισε: «Ο Αντώνης στην τηλεόραση είναι το σήμερα. Ο Αντώνης στο διαδίκτυο είναι το αύριο. Η τηλεόραση θα γίνει διαδίκτυο και το διαδίκτυο θα γίνει τηλεόραση. Όποιος δεν το καταλάβει, κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και θα δει ότι τον έχει ξεπεράσει ο κόσμος. Οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Πρέπει εμείς να πάμε στο διαδίκτυο, δεν θα έρθουν εκείνοι σε μας».Πηγή: tvnea.com