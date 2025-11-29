





Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του και τον μήνα Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 11,2 %, όσο και στο γενικό σύνολο με 13,3%.

Το αγαπημένο «The 2Night Show», με τους ξεχωριστούς καλεσμένους και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου,

θα συνεχίζει να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com