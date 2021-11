Για πρώτη φορά, από τότε που βγήκε στον αέρα το παιχνίδι, θα δούμε τους τέσσερις coaches να έχουν στο πλευρό τους βοηθούς, όχι μόνο στη διαδικασία των Knockouts αλλά και των Battles.

Μέχρι τώρα, ο κάθε κριτής είχε το δικαίωμα να συμβουλευτεί έναν συνάδελφό του στα Κnockouts, όπου θα έπρεπε να επιλέξει ποιος τραγουδιστής από την ομάδα του θα συνέχιζε στην επόμενη φάση.

Φέτος, το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και ο Σάκης Ρουβάς. η Έλενα Παπαρίζου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Πάνος Μουζουράκης θα έχουν έναν celebrity coach μαζί τους και στη διαδικασία των Battles.

Ακόμα και τα ονόματα αυτών των celebrities είναι έκπληξη, γιατί τη μία την είχαμε δει πριν από μερικές εβδομάδες στο GNTM και την άλλη την παρακολουθούσαμε μέχρι και πριν από 3 εβδομάδες στο Just the 2 of us.

Ο λόγος αρχικά για την Ελένη Φουρέιρα που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η βοηθός του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η επόμενη είναι η Μαντώ που μέχρι πρότινος διαγωνιζόταν με τον Κώστα Φραγκολιά στο Just. Η Μαντώ έχει αναλάβει να βοηθήσει την Έλενα Παπαρίζου.







Τα ονόματα των άλλων δύο καλλιτεχνών που θα είναι στο πλευρό του Σάκη Ρουβά και του Πάνου Μουζουράκη ακόμα αναζητούνται. Ωστόσο, η επιλογή θα πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς τα πρώτα battles είναι την επόμενη Κυριακή.













