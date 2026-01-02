





Θερμή υποδοχή επιφύλασσε το τηλεοπτικό κοινό στο special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece», την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, επιλέγοντάς το για να υποδεχθεί το 2026!

Το λαμπερό και διασκεδαστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece», αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του γενικού συνόλου, στη ζώνη μετάδοσής του, με 17,7%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 12,7%. 2.789.195 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Κωστή Μαραβέγια, και όλοι μαζί τους 16 εκλεκτούς καλεσμένους στη σκηνή του #TheVoiceGR, οι οποίοι έζησαν την εμπειρία μίας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φυσικά, αυτό το επεισόδιο είχε πολύ τραγούδι, πολύ γέλιο, εξομολογήσεις και... αποκαλύψεις.

Δείτε ξανά, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21.00, τους 16 εκλεκτούς καλεσμένους να ανεβαίνουν στη σκηνή του «The Voice of Greece» και να προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες:

Πηγή: tvnea.com