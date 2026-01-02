2026-01-02 13:38:33
Φωτογραφία για Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»



Θερμή υποδοχή επιφύλασσε το τηλεοπτικό κοινό στο special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece», την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, επιλέγοντάς το για να υποδεχθεί το 2026!

Το λαμπερό και διασκεδαστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece», αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του γενικού συνόλου, στη ζώνη μετάδοσής του, με 17,7%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 12,7%. 2.789.195 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Κωστή Μαραβέγια, και όλοι μαζί τους 16 εκλεκτούς καλεσμένους στη σκηνή του #TheVoiceGR, οι οποίοι έζησαν την εμπειρία μίας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φυσικά, αυτό το επεισόδιο είχε πολύ τραγούδι, πολύ γέλιο, εξομολογήσεις και... αποκαλύψεις.

Δείτε ξανά, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21.00, τους 16 εκλεκτούς καλεσμένους να ανεβαίνουν στη σκηνή του «The Voice of Greece» και να προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες:



Πηγή: tvnea.com
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
ΕΡΤ1 – «Sing for Greece» Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
Νικητής του The Voice of Greece 2025 ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος
Με special επεισόδιο του «The Voice of Greece» η αλλαγή χρόνου στον ΣΚΑΪ - Αυτοί θα εμφανιστούν στην σκηνή
The Voice of Greece: Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή
Prime time: Διπλή κορυφή για το «IQ 160» – Σταθερά ψηλά και το «The Voice»
Κάτι Ψήνεται σε όλη την Ελλάδα - Επιστέφει στον ΑΝΤ1 και ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής
ΕΡΤ: Ανακοίνωση για δολιοφθορά...
Η χιονισμένη Λήμνος από δορυφόρο
Ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά για τη νέα χρονιά
Χρίστος Δήμας: Οι προτεραιότητες των εργων που αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
