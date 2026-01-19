2026-01-19 13:03:18
Φωτογραφία για Όταν ο Ακύλας συνάντησε την Παπαρίζου και τον Ρουβά στο The Voice of Greece (video)
Ο Ακύλας Μυτιληναίος, ο queer καλλιτέχνης που έγινε γνωστός μέσα από το The Voice of Greece στα τέλη του 2021, επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή. Από τότε που τον είδαμε να παίζει γιουκαλίλι στα social media πριν ανέβει στη σκηνή, ο Ακύλας ξεχώρισε για το ταλέντο και την αυθεντικότητά του, κερδίζοντας το κοινό παρά τις δυσκολίες του συντηρητικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχεται.

Τώρα, ο Ακύλας διεκδικεί τη θέση του στη Eurovision, φέρνοντας μαζί του την ίδια δημιουργικότητα, θάρρος και μουσική ευαισθησία που τον χαρακτήρισαν από την πρώτη στιγμή. Η υποψηφιότητά του επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που δεν φοβάται να εκφράσει την ταυτότητά του μέσα από τη μουσική, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια φρέσκια και δυνατή πρόταση.

Ας θυμηθούμε τον Ακύλα στο The Voice of Greece

Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων
