Το Google Voice έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια υπηρεσία που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με τις περισσότερες νέες λειτουργίες να προορίζονται για συνδρομητές επί πληρωμή.

Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται να εντάσσεται και μια νέα δυνατότητα με την ονομασία Gemini Notes, η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Τι είναι το APK Insight και τι αποκαλύπτει

Η πληροφορία προέρχεται από ανάλυση APK της Android εφαρμογής Google Voice, μια διαδικασία κατά την οποία αποσυμπιέζονται τα αρχεία της εφαρμογής για να εντοπιστούν γραμμές κώδικα που υποδηλώνουν μελλοντικές λειτουργίες.

Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, τίποτα δεν εγγυάται ότι οι δυνατότητες αυτές θα κυκλοφορήσουν τελικά, όμως συχνά προσφέρουν μια αρκετά σαφή εικόνα για το τι δοκιμάζει η Google.

Στην έκδοση Google Voice για Android 2025.12.28.849841638 εμφανίζονται αναφορές σε μια λειτουργία με τίτλο Gemini Notes.

Καταγραφή κλήσεων με σύνοψη και απομαγνητοφώνηση

Σύμφωνα με τις σχετικές συμβολοσειρές κώδικα, το Gemini Notes θα επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει μια κλήση και να λαμβάνει στη συνέχεια σύνοψη και πλήρη απομαγνητοφώνηση μέσω email. Ενδεικτικά, εμφανίζεται και μήνυμα με τίτλο “Early Access to Gemini Notes”, κάτι που δείχνει ότι η λειτουργία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο διάθεσης.

Η αναφορά σε “alpha” παραπέμπει στο πρόγραμμα Gemini Alpha, μέσω του οποίου οργανισμοί του Google Workspace δοκιμάζουν νέες AI δυνατότητες πριν από τη γενική κυκλοφορία τους. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι το Gemini Notes δεν θα είναι διαθέσιμο σε προσωπικούς, δωρεάν λογαριασμούς.

Γιατί αφορά κυρίως εταιρικούς χρήστες

Οι επιχειρησιακοί πελάτες του Google Voice διαθέτουν ήδη δυνατότητα καταγραφής κλήσεων απευθείας από την οθόνη της κλήσης, μια λειτουργία που δεν έχει δοθεί ποτέ στους δωρεάν χρήστες. Σε πολλές εταιρείες, η καταγραφή κλήσεων είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης και ελέγχου ποιότητας.

Η προσθήκη απομαγνητοφώνησης και σύνοψης μέσω τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να ενισχύσει αυτό το σενάριο χρήσης, προσφέροντας πιο εύκολη αρχειοθέτηση και ανασκόπηση συνομιλιών.

Email αντί για ενσωμάτωση στην εφαρμογή

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι σύνοψεις και οι απομαγνητοφωνήσεις φαίνεται να αποστέλλονται μέσω email και όχι να εμφανίζονται απευθείας στο ιστορικό κλήσεων της εφαρμογής.

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο κομψό σε σχέση με άλλες εφαρμογές της Google, όπως το Phone by Google ή το Meet, όμως ταιριάζει περισσότερο σε εταιρικές ροές εργασίας, όπου το email παραμένει βασικό εργαλείο.

