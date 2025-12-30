





Με έναν λαμπερό τελικό ολοκληρώθηκε το The Voice of Greece για τη σεζόν 2025, σφραγίζοντας την 11η χρονιά του επιτυχημένου talent show. Μετά από μήνες γεμάτους εμφανίσεις, έντονη αγωνία και υψηλό επίπεδο διαγωνιζομένων, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου αναδείχθηκε μεγάλος νικητής.

Ο τελικός χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Από τους οκτώ φιναλίστ προέκυψαν αρχικά οι τέσσερις επικρατέστεροι, έπειτα οι δύο super–finalists και, τελικά, ο ένας νικητής, μέσα από τη ζωντανή ψηφοφορία του κοινού. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ξεχώρισε με το πάθος και τη συναισθηματική δύναμη των ερμηνειών του, κερδίζοντας τόσο το κοινό όσο και τους coaches. Συγκινημένος ανέβηκε στη σκηνή με την κόρη του, λέγοντας πως δούλεψε σκληρά για τη στιγμή αυτή και δυσκολευόταν να μιλήσει από τη φόρτιση.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

Ο 40χρονος Κύπριος τραγουδιστής από τη Λάρνακα επανήλθε δυναμικά στη μουσική σκηνή μέσα από το παιχνίδι. Στις blind auditions είχε καταφέρει να κάνει και τις τέσσερις καρέκλες να γυρίσουν με το τραγούδι «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση, επιλέγοντας τελικά την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του στη μουσική έπαιξε η 6χρονη κόρη του, που τον ενθάρρυνε να κυνηγήσει ξανά το όνειρό του, μετά από ένα διάστημα που είχε απομακρυνθεί λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Οι coaches Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Μαζωνάκης, Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας στήριξαν μέχρι τέλους τους παίκτες τους, σε έναν τελικό γεμάτο συνεργασίες, δυνατές ερμηνείες και συγκίνηση. Με τη νίκη του Κωνσταντίνου Κωμοδρόμου, ο φετινός κύκλος του The Voice κλείνει αφήνοντας υποσχέσεις για νέα μουσικά βήματα του μεγάλου νικητή στη σκηνή.

Πηγή: tvnea.com