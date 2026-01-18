2026-01-18 07:59:08
Φωτογραφία για Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;

    



 Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

  ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής. 

 



Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

                                                                                                                                18-01-2026.....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα ελληνικά ηλεκτρικά τρένα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα "ελληνικά" ηλεκτρικά τρένα.
Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ DDR5-7200 στον κόσμο με πλήρη χωρητικότητα 256 GB και CQDIMM
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ DDR5-7200 στον κόσμο με πλήρη χωρητικότητα 256 GB και CQDIMM
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι 9 μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο που δεν έχουν ούτε μία σιδηροδρομική γραμμή! – πλήρης λίστα!
Οι 9 μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο που δεν έχουν ούτε μία σιδηροδρομική γραμμή! – πλήρης λίστα!
Νίκος Μάνεσης για Γιώργο Παπαδάκη: Πολλοί ήταν αυτοί που του πριόνισαν την καρέκλα…
Νίκος Μάνεσης για Γιώργο Παπαδάκη: Πολλοί ήταν αυτοί που του πριόνισαν την καρέκλα…
Επιστροφή σήμερα στο ακροατήριο για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Επιστροφή σήμερα στο ακροατήριο για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πολλαπλού Βιβλίου
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πολλαπλού Βιβλίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Όταν το 2018 το «Ασημένιο βέλος» έκανε το δοκιμαστικό του δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη.
Όταν το 2018 το «Ασημένιο βέλος» έκανε το δοκιμαστικό του δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη.
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
Διαμόρφωση κήπου: Σε τι αξίζει να επενδύσετε κα σε τι όχι
Διαμόρφωση κήπου: Σε τι αξίζει να επενδύσετε κα σε τι όχι
Το «ΠΡΙΝ» και το «ΤΩΡΑ» των ελληνικών σιδηροδρόμων
Το «ΠΡΙΝ» και το «ΤΩΡΑ» των ελληνικών σιδηροδρόμων
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του πρώτου ημιτελικού
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του πρώτου ημιτελικού