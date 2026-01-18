Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.
Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής.
Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
18-01-2026
