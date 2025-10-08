Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην οποία κυκλοφορεί ταυτόχρονα και τριδύναμα και τετραδύναμα εμβόλια.Δέσποινα ΚαραγιαννοπούλουΕπιχειρηματικό Ρεπορτάζ ΥγείαςΜε σύγχυση και προβλήματα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε η φετινή εμβολιαστική περίοδος κατά της γρίπης για την περίοδο 2025 - 2026, καθώς γιατροί, φαρμακοποιοί και πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τρεις διαφορετικές "γραμμές" οδηγιών για τα διαθέσιμα εμβόλια.Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ), που θα έπρεπε να αποτελεί τον επίσημο οδηγό, προτείνει τη χρήση τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων, ωστόσο στην αγορά κυκλοφορεί μόνο ένα τέτοιο σκεύασμα.Αντίθετα, η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό αναφέρεται σε .... τριδύναμα εμβόλια, τα οποία είναι τρία και καλύπτουν περίπου το 90% της αγοράς.Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, που επιτρέπει τη συνταγογράφηση όλων των τύπων, χωρίς καμία διακριτή καθοδήγηση.Το αποτέλεσμα είναι μπέρδεμα για τους γιατρούς, που δεν ξέρουν ποιο εμβόλιο να επιλέξουν, προβλήματα εκτέλεσης για τους φαρμακοποιούς και, φυσικά, ταλαιπωρία για τους πολίτες, που συχνά αναγκάζονται να επιστρέψουν στον γιατρό ή να αναζητήσουν φάρμακο που να "ταιριάζει" στη συνταγή.Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΕΕΕ), η οποία δεν εξέδωσε έγκαιρα επικαιροποιημένο ΕΠΕ με σαφείς οδηγίες, όπως συνέβη σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου συνιστάται αποκλειστικά η χρήση τριδύναμων εμβολίων. Έτσι, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κυκλοφορεί ταυτόχρονα και τριδύναμα και τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, δημιουργώντας ένα πραγματικό διοικητικό και λειτουργικό χάος.Εν κατακλείδι, ο φετινός αντιγριπικός εμβολιασμός αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η έλλειψη συντονισμού και έγκαιρων αποφάσεων στη δημόσια υγεία δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα και εξαιτίας αυτών των προβλημάτων κλωνίζονται θεμελιώδεις αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία και η προστασία του πολίτη.Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα εισαχθούν 3,5 εκατομμύρια εμβόλια κατά της γρίπης, όταν πέρυσι ήταν 4,2 εκατομμύρια δόσεις. Από το σύνολο των 3,5 εκατομμύρια δόσεων που θα εισαχθούν φέτος, ο όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προμηθεύσει τη χώρα με περίπου 2,1 εκατομμύρια εμβόλια.Επίσης, η Win Medica θα εισαγάγει 600.000 δόσεις, η Viatris θα φέρει 350.000 εμβόλια και η Glaxo 400.000 εμβόλια. Ο νέος παίκτης σε αυτή την αγορά είναι η AstraZeneca, με ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, ειδικά δομημένο για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, ενώ οι ποσότητες που θα διατεθούν θα είναι 50.000.iatronet.gr