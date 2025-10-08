2025-10-08 09:44:23
Φωτογραφία για Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην οποία κυκλοφορεί ταυτόχρονα και τριδύναμα και τετραδύναμα εμβόλια.

Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας

Με σύγχυση και προβλήματα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε η φετινή εμβολιαστική περίοδος κατά της γρίπης για την περίοδο 2025 - 2026, καθώς γιατροί, φαρμακοποιοί και πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τρεις διαφορετικές "γραμμές" οδηγιών για τα διαθέσιμα εμβόλια.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ), που θα έπρεπε να αποτελεί τον επίσημο οδηγό, προτείνει τη χρήση τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων, ωστόσο στην αγορά κυκλοφορεί μόνο ένα τέτοιο σκεύασμα.

Αντίθετα, η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό αναφέρεται σε .... τριδύναμα εμβόλια, τα οποία είναι τρία και καλύπτουν περίπου το 90% της αγοράς.

Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, που επιτρέπει τη συνταγογράφηση όλων των τύπων, χωρίς καμία διακριτή καθοδήγηση.


Το αποτέλεσμα είναι μπέρδεμα για τους γιατρούς, που δεν ξέρουν ποιο εμβόλιο να επιλέξουν, προβλήματα εκτέλεσης για τους φαρμακοποιούς και, φυσικά, ταλαιπωρία για τους πολίτες, που συχνά αναγκάζονται να επιστρέψουν στον γιατρό ή να αναζητήσουν φάρμακο που να "ταιριάζει" στη συνταγή.

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΕΕΕ), η οποία δεν εξέδωσε έγκαιρα επικαιροποιημένο ΕΠΕ με σαφείς οδηγίες, όπως συνέβη σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου συνιστάται αποκλειστικά η χρήση τριδύναμων εμβολίων. Έτσι, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κυκλοφορεί ταυτόχρονα και τριδύναμα και τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, δημιουργώντας ένα πραγματικό διοικητικό και λειτουργικό χάος.

Εν κατακλείδι, ο φετινός αντιγριπικός εμβολιασμός αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η έλλειψη συντονισμού και έγκαιρων αποφάσεων στη δημόσια υγεία δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα και εξαιτίας αυτών των προβλημάτων κλωνίζονται θεμελιώδεις αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία και η προστασία του πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα εισαχθούν 3,5 εκατομμύρια εμβόλια κατά της γρίπης, όταν πέρυσι ήταν 4,2 εκατομμύρια δόσεις. Από το σύνολο των 3,5 εκατομμύρια δόσεων που θα εισαχθούν φέτος, ο όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προμηθεύσει τη χώρα με περίπου 2,1 εκατομμύρια εμβόλια.

Επίσης, η Win Medica θα εισαγάγει 600.000 δόσεις, η Viatris θα φέρει 350.000 εμβόλια και η Glaxo 400.000 εμβόλια. Ο νέος παίκτης σε αυτή την αγορά είναι η AstraZeneca, με ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, ειδικά δομημένο για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, ενώ οι ποσότητες που θα διατεθούν θα είναι 50.000.
iatronet.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ» : Το αληθινό debate του prime time
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ» : Το αληθινό debate του prime time
Ανατροπή στις μεσημεριανές εκπομπές: Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στις μεσημεριανές εκπομπές: Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/10/2025)
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 6/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 6/10/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Κάνει πρεμιέρα τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Κάνει πρεμιέρα τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1
Ο ΑΝΤ1 αναβάλει πρεμιέρα σειράς - Όλο το ρεπορτάζ
Ο ΑΝΤ1 αναβάλει πρεμιέρα σειράς - Όλο το ρεπορτάζ
Οι κάμερες που φοριούνται στο σώμα «δεν είναι και τόσο σημαντική λύση», προειδοποιεί σιδηροδρομικό συνδικάτο της Βρετανίας
Οι κάμερες που φοριούνται στο σώμα «δεν είναι και τόσο σημαντική λύση», προειδοποιεί σιδηροδρομικό συνδικάτο της Βρετανίας
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ...ΥΠΕΡΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ TERMINATOR
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ...ΥΠΕΡΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ TERMINATOR
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία [πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία [πίνακες]