Παγετώνες, αλπικά τοπία, λίμνες, παραδοσιακές πόλεις αλλά και φυσικές ατελείωτες ομορφιές μπορεί κανείς να απολαύσει ταξιδεύοντας σιδηροδρομικώς. Ανάλογα με τη διαδρομή που θα επιλέξετε, το θέμα θα ποικίλει. Πέρα από τις συνηθισμένες διαδρομές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και εκείνες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Και πιστέψτε μας… πολλές θα σας κόψουν την ανάσα!.Tren de la Libertad, EcuadorΤο τρένο της ελευθερίας στο Εκουαδόρ ταξιδεύει μεταξύ των Otavalo, Ibarra και Salinas στο βορειότερο σημείο της χώρας. Η πρόσφατα ανακαινισμένη γραμμή περνά μέσα από την κοιλάδα Chota, ενώ αφήνει πίσω της ορεινά μονοπάτια, ανατριχιαστικές γέφυρες και τεράστιες σήραγγες μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Τα βαγόνια θεωρούνται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, ενώ είναι κόκκινα και κινούνται παίρνοντας ώθηση από μια παραδοσιακή ντίζελ μηχανή. Οι τουρίστες μπορούν να κάνουν κράτηση για μια μονοήμερη ξενάγηση, καταβάλλοντας το ποσό των 45 ευρώ (30 περίπου λίρες).Jasper to Prince Rupert, CanadaΗ υπηρεσία της Via Rail ξεναγεί τους επιβάτες της στα πιο απόκρυμνα μέρη του εθινκού πάρκου Jasper, τα βραχώδη όρη αλλά και την ακτή του Ειρηνικού, μέσα από μια μοναδική περιήγηση. Το ταξίδι διαρκεί δύο ημέρες, ενώ περιλαμβάνει μια ολονύκτια στάση στο ξενοδοχείο Prince George. Όσοι επιθυμούν να ζήσουν την όμορφη εμπειρία, μπορούν να κλείσουν μια θέση στην κατηγορία για τους τουρίστες και να συμπεριληφθούν στη λίστα των ταξιδιών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος-Σεπτέμβριος). Χάρη στα μεγάλα και ειδικά διαμορφωμένα παράθυρα, μπορείτε να απολαύσετε την πανοραμική θέα, καθώς και να γευτείτε το πλήρες μενού και το δωρεάν κρασί που προσφέρεται. Για μία μόνο διαδρομή θα πρέπει να πληρώσετε περίπου 70 λίρες ο καθένας.Spirit of the Outback, AustraliaΠρόκειται για μια επικά όμορφη διαδρομή που πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Η γραμμή ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1993 , ενώ το τρένο ταξιδεύει από το Brisbane στο Longreach, μέσω του Rockhampton, έτσι ώστε οι ταξιδιώτες να απολαύσουν την ιστορική πόλη. Μέσα στο όχημα υπάρχει μια μεγάλη τραπεζαρία για το γεύμα σας. Έμπειροι μάγειρες αναλαμβάνουν τη διατροφή σας, προκειμένου να είστε χαλαροί στο 24ωρο ταξίδι. Το εισιτήριο για όσους ενδιαφέρονται κοστίζει γύρω στις 78 λίρες.Nice to Digne les Bains, FranceΗ γραμμή λειτουργεί από το 1890 ενώ καλύπτει 151 χιλιόμετρα. Περνά μέσα από 27 συνολικά τεράστια τούνελ, ένα εκ των οποίων έχει μήκος 3,5 χιλιομέτρων. Οι σταθμοί στους οποίους ταξιδεύει το τρένο είναι μικροί, γραφικοί και έχουν να πουν κάτι για την ιστορία της κάθε περιοχής. Τα vintage ρολόγια που τους στολίζουν σίγουρα ξεχωρίζουν και αξίζουν μια φωτογραφία. Για μία διαδρομή θα πληρώσετε περίπου 17 λίρες.Belgrade to Bar, Serbia and MontenegroΗ συγκεκριμένη γραμμή ταξιδεύει 467 χιλιόμετρα ανάμεσα στα μυθικά βουνά του Μοντενέγκρο, ενώ διαπερνά 250 σήραγγες και πάνω από 400 γέφυρες που σίγουρα θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών αμείωτο κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Κάποιες από τις γέφυρες μάλιστα προκαλούν ιδιαίτερο τρόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι Mala Rijeka Viaduct που έχει ύψος 200 μέτρων και μήκος μισού χιλιομέτρου. Το κόστος για μία διαδρομή είναι περίπου 18 λίρες.Bernina Express, SwitzerlandΑυτό το στενό τρένο, ταξιδεύει με αρκετή κλίση σε ορισμένα σημεία, κάνει πολλές στροφές και περνά από 55 σήραγγες και 196 γέφυρες, φτάνοντας στα 2253 μέτρα υψόμετρο και στη συνέχεια κατεβαίνοντας στα 1800, πριν κάνει στάση. Η λέξη «εξπρές», αναφέρεται στη διαθεσιμότητα θέσεων ακόμη και την τελευταία στιγμή και όχι στην ταχύτητα του τρένου, καθώς αυτό περνά από τις Άλπεις, νότια της πιο παλιάς πόλης της Ελβετίας και μέχρι την όμορφη ιταλική πόλη Tirano. Μέρος της διαδρομής, συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.The Flam Railway, NorwayΑν ποτέ επισκεφτείτε τη Νορβηγία, μην ξεχάσετε να κλείσετε εισιτήριο για ένα ταξίδι στις ακτές του φιορδ Aurlandsfjord με το τρένο. Σε μόλις 19 χλμ., το όχημα σκαρφαλώνει πάνω από τα 865 μέτρα για να φτάσει στο οροπέδιο Myrdal σε λιγότερο από μία ώρα. Θαυμάστε τον καταρράκτη Rjoandefossen που φτάνει τα 140 μέτρα και τον καταρράκτη Kjosfossen, στα 92 μέτρα, όπου το τρένο κάνει στάση για φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.Golden Eagle Trans-Siberian Express, RussiaΤο ταξίδι των 9.600 χιλιομέτρων στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου δεν αποτελεί πλέον δοκιμασία αλλά απόλαυση χάρη στο νέο τρένο με τα 21 βαγόνια, που πραγματοποιεί διάφορα δρομολόγια, με μεγαλύτερο εκείνο από τη Μόσχα ως το Βλαδιβοστόκ διάρκειας 15 ημερών. Πρόκειται για μια μαγική διαδρομή που συνδέει την ανατολή με τη δύση, περνώντας μέσα από οκτώ διαφορετικές ζώνες ώρας και που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της διαδρομής όλου του κόσμου. Tο Golden Eagle ξεκίνησε τα δρομολόγια του το 2007, όταν και παρουσιάστηκε από τον Πρίγκιπα Μιχαήλ του Κέντ. Όλες οι σουίτες διαθέτουν ευρύχωρα δωμάτια με όλες τις ανέσεις, από ενδοδαπέδια θέρμανση έως τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης. Ιδιαίτερης αισθητικής είναι και το βαγόνι – εστιατόριο του Golden Eagle, όπου τα γεύματα συμπληρώνονται με κρασιά από όλο τον κόσμο και φυσικά βότκα. Οι τιμές ξεκινούν από €11.500.The Ghan, AustraliaΤο όνομά του τιμά τους Αφγανούς καμηλιέρηδες που έφτασαν στην Αυστραλία το 19ο αιώνα για να βοηθήσουν στην εξερεύνηση της άγριας ενδοχώρας. Η γραμμή του Great Southern Rail από την Αδελαΐδα στο νότια ως το Ντάργουιν στα βόρια εγκαινιάστηκε μόλις το 2004 κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο 100 ετών. Στα περίπου 3000 χιλιόμετρα που διανύει, το τρένο περνά δίπλα από αμπελώνες, ερήμους, βουνά, φαράγγια και κοπάδια με καγκουρό. Θα χρειαστείτε περίπου δύο μέρες, με το εισιτήριο να κοστίζειαπό €530.penna.grsidirodromikanea.blogspot.com