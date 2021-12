Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, πάνω από το 85% των εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι εμβολιασμένοι ενώ στους μαθητές του Λυκείου το ποσοστό εμβολιασμού αγγίζει πλέον το 50%.

Για την κατάσταση στα σχολεία μίλησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για κλείσιμο.



Όπως τόνισε, χρέος της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τη δημόσια και την ατομική υγεία και αφετέρου να διασφαλίσει τη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου.



Τις τελευταίες δύο εβδομάδες σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, τα κρούσματα κορωνοϊού στα σχολεία έχουν μειωθεί κατά περίπου 1.000, σε σύνολο 85.000 τμημάτων είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού περίπου 15.



Χαρακτήρισε παραδειγματική την τήρηση των πρωτοκόλλων στην εκπαιδευτική κοινότητα ενώ παράλληλα γίνονται και πάρα πολλά τεστ. Εκτός από τα δύο self test που κάνουν οι μαθητές, εάν υπάρξει κρούσμα οι στενές επαφές καλούνται να κάνουν δωρεάν επτά τεστ – τα μισά εργαστηριακά και τα άλλα μισά self test.Τι θα γίνει με τους γονείς που κρατούν τα παιδιά εκτός σχολείωνΣχετικά με τα φαινόμενα γονέων που αφήνουν εκτός εκπαίδευσης τα παιδιά τους, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η διάταξη που σήμερα έρχεται στη Βουλή προβλέπει πλέον ποινικές ευθύνες για αυτούς τους γονείς και κηδεμόνες.«Δεν μπορεί επειδή ένας γονιός δεν θέλει να κάνει τα self test, το παιδί του να χάνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση», τόνισε υπουργός Παιδείας και εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθείτε σε τέτοιες περιπτώσεις.Εάν ο διευθυντής ενός σχολείου διαπιστώσει ότι κάποιο παιδί απουσιάζει για παρατεταμένη διάρκεια και χωρίς λόγο υγείας, θα καλεί αρχικά τους γονείς του για μία συζήτηση προκειμένου να καταλάβει τι συμβαίνει. Εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, τότε αποστέλλεται φάκελος στην εισαγγελία και τον λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη.Στο ερώτημα εάν οι νέες διατάξεις θα αφορούν και τα παιδιά Ρομά, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι ισχύουν για άπαντες έως και το γυμνάσιο.«Υψηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στην εκπαιδευτική κοινότητα»Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, πάνω από το 85% των εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι εμβολιασμένοι ενώ στους μαθητές του Λυκείου το ποσοστό εμβολιασμού αγγίζει πλέον το 50%.Στα πανεπιστήμια είναι εμβολιασμένοι το 95% των καθηγητών και το 83% των εκπαιδευτικών.«Θα εμβολιάσω των 5,5 ετών γιο μου»Ενόψει της έναρξης του εμβολιασμού παιδιών 5 – 11 ετών κατά του κορωνοϊού, η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε ότι την επόμενη Τρίτη θα απαντήσουν σε εύλογα ερωτήματα γονέων live σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Θεοδωρίδου Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και Βάνα Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.Η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών θα ανοίξει την Παρασκευή και οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την επόμενη Τετάρτη. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας μετά τον εμβολιασμό τους τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλονται σε self test.«Εγώ θα προστρέξω να εμβολιάσω το γιο μου που είναι 5,5 ετών, ευθύς αμέσως, πρώτα - πρώτα για να προστατεύσω τον ίδιο και έχοντας ακούσει τους ειδικούς», είπε η υπουργός.

