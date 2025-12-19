2025-12-19 13:39:41
Φωτογραφία για Rouk Zouk × Είμαστε Ένα x Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος × Κωνσταντίνου και Ελένης = Μια μεγάλη γιορτή αγάπης για τα παιδιά στον ΑΝΤ1!
Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου το Rouk Zouk φορά τα γιορτινά του, συμμετέχει δυναμικά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τα Παιδιά, μετατρέπει το πλατό του σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης και προσφοράς, και κάνει flashback στο… «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Ένα μοναδικό επεισόδιο γεμάτο χαμόγελα και αναμνήσεις με την Ζέτα Μακρυπούλια να υποδέχεται 10 παίκτες, φανατικούς της all time classic σειράς του ΑΝΤ1, «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Οι παίκτες, που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσα από διαγωνισμό στο Instagram, χωρίζονται σε δύο ομάδες, ρουκζουκάρουν σε δοκιμασίες εμπνευσμένες από τις πιο αγαπημένες σκηνές, τις εμβληματικές ατάκες και τους αξέχαστους διαλόγους της σειράς. Και τα ονόματα αυτών των δύο ομάδων… Βυζανιστές VS Ημιόνες.

Κάθε δοκιμασία γίνεται και μια μικρή αναδρομή στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», γεμάτη γέλιο, αναμνήσεις και απρόβλεπτες εκπλήξεις.

Αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο του Rouk Zouk επιφυλάσσει, όμως, και μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη ανατροπή. Με ποιο πρόσωπο-έκπληξη μιλάει η Ζέτα στο Phone Home και η συμμετοχή του θα ξυπνήσει μνήμες, θα συγκινήσει και θα γίνει για καλό σκοπό;

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σε αυτό το διαφορετικό και γλυκά ανατρεπτικό Rouk Zouk, παίζουμε, γελάμε και προσφέρουμε στο έργο των κοινωνικών φορέων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish.

Πηγή: tvnea.com
