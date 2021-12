Λίγη ώρα πριν, έγινε γνωστό πως οι τρεις συνεργάτες του «Ράδιο Αρβύλα κινούνται εναντίον του επί σχεδόν 14 χρόνια στενού τους συνεργάτη, Στάθη Παναγιωτόπουλου. Μετά τις διήμερες τηλεοπτικές «απολογίες» και την συνεχή προσπάθεια μέσω διαδικτύου και αρθρογραφίας να πείσουν ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό για την τριετή δικαστική του εμπλοκή μετά τη μήνυση της γυναίκας- θύματός του, τις δηλώσεις ότι θα συμπαρασταθούν στην κοπέλα, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε αγωγή σε βάρος του, με την οποία ζητούν την αποκατάσταση της ζημίας και της ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί, τόσο οι ίδιοι ως πρόσωπα, όσο και το τηλεοπτικό τους προϊόν.

Αν μη τι άλλο φανερώνει μία πρόθεση του Αντώνη Κανάκη και των συνεργατών να επιθυμούν να μην αδράξουν την ευκαιρία που προσφέρει η περίοδος των Χριστουγέννων για βύθιση της υπόθεσης στην λήθη. Επιλέγουν επιθετική στάση και αυτή ίσως είναι η πρώτη μόλις κίνηση… Το που θα οδηγήσει, ουδείς γνωρίζει.

Και μέσα σε όλα έρχονται και νέες καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στην εκπομπή, που αφορούν «κακές» συμπεριφορές του προαναφερθέντος, οι οποίες ωστόσο έγιναν «γαργάρα». Για δες!

Δεν θα βρεθεί στο J2US ο Μουτσινάς:

Προαναγγέλθηκε και τελικά ακυρώθηκε. Μπορεί να τον είδαμε να χορεύει αλλά δεν θα τον δούμε να τραγουδάει. Ο λόγος για τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα στην εκπομπή του, δεν θα συμμετάσχει τελικά στο Σαββατιάτικο «Just the two of us».













Protothema.gr

Πηγή: TVNEA.COM