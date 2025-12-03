Στην prime time ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε το «Ράδιο Αρβύλα» στον ANT1, που συγκέντρωσε 17,6%. Ακολούθησε η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» στο Mega με 16,7%. Στον Alpha, ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε 15,5%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε η σειρά «Να μ’ Αγαπάς» με 15,3%.

Η σειρά «Πόρτο Λεονε» στον Alpha κατέγραψε 14,7%, ενώ η «Γη της Ελιάς» στο Mega έφτασε στο 12,6%. Στο Star, η «Φάρμα» κινήθηκε στο 10,8%, ενώ το «Grand Hotel» στον ANT1 σημείωσε 10,1%.

Η σειρά «Γιατί… Είναι Πατέρας» στον ANT1 συγκέντρωσε 7,9%, το τηλεπαιχνίδι «The Wall» στον ΣΚΑΪ έφτασε το 6%, και η σειρά «Real View» στο Open σημείωσε 3,4%. Ακολούθησε το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα» στο Open με 2,4%.

Στην ΕΡΤ1, η ελληνική ταινία κατέγραψε 2,7%, ενώ η σειρά «Το Παιδί» σημείωσε 2,3% και το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» κινήθηκε στο 1,6%.

Στη late night ζώνη, την κορυφή κατέκτησε το «The 2Night Show» στον ANT1 με 15%. Ακολούθησε το «Money Drop» στον Alpha με 9,5%, ενώ το «Status Quo» στο Open σημείωσε 4,3%.

Πηγή: tvnea.com