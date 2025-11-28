2025-11-28 13:29:48
Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν, γράφοντας ακόμη ένα επιτυχημένο κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία τους, που μετράει πλέον 19 τηλεοπτικές σεζόν.

Από τις 3 Νοεμβρίου έως και τις 26 Νοεμβρίου, ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση ήταν στην πρώτη θέση, με μέσο όρο 20,6% και 6,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στην ανατρεπτική παρέα του «Ράδιο Αρβύλα», των «Boomers» και του «Vinyλίου» μπήκαν για τουλάχιστον 1’ κατά μέσο όρο περίπου 1.605.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο επιδραστική ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, ήρθαν και θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος, με τη μοναδική τους ταυτότητα, αστείρευτη έμπνευση, αντισυμβατική σκέψη και καυστική σάτιρα.



