Η Σουηδία έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως η πλέον φιλική χώρα στα κάθε είδους υποδόρια τσιπ ταυτοποίησης ατόμων. Χιλιάδες Σουηδοί έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν τσιπάκια με μέγεθος κόκκου ρυζιού κάτω από το δέρμα στο χέρι τους τα οποία αντικαθιστούν την ταυτότητα, την πιστωτική κάρτα ή την κάρτα εισόδου στους χώρους εργασίας. Τώρα μια εταιρεία από την σκανδιναβική χώρα παρουσίασε ένα νέο τσιπάκι αυτής της κατηγορίας το οποίο θα μπορούσε κάποιος χαριτολογώντας να πει ότι… δικαιώνει τους συνομωσιολόγους κατά του εμβολιασμού για τον κορωνοϊό.Η νεοφυής εταιρεία Epicenter δημιούργησε ένα υποδόριο τσιπάκι στο οποίο αποθηκεύεται το πιστοποιητικό εμβολισμού κατά του κορωνοϊού. Οι εφαρμογές ανέπαφων πληρωμών στα κινητά τηλέφωνα και τα συστήματα εισόδου σε κάποιο χώρο χωρίς την χρήση κλειδιών μπορούν να «διαβάσουν» το τσιπάκι και να πιστοποιήσουν ότι ο κάτοχος του είναι εμβολιασμένος. The Covid-19 passport implanted in your skin using this NFC-enabled microchip «Τα εμφυτεύματα είναι μια τεχνολογία που μπορεί να έχει πολλών ειδών εφαρμογές και αποτελεί τώρα μια πολύ βολική λύση ώστε να έχουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για την Covid πάντοτε διαθέσιμα πάνω μας. To κινητό τηλέφωνο μπορεί κάποια στιγμή να μην έχει άλλη μπαταρία ή να μην λειτουργεί οπότε το εμφύτευμα δίνει την λύση. Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία αυτή την στιγμή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ένα χρόνο θα την χρησιμοποιήσουμε για να παρέχει κάποια άλλη υπηρεσία» δηλώνει ο Χάνες Σγιόμπλαντ, επικεφαλής του τμήματος διανομής της Epicenter.Το τσιπάκι μπορεί να εμφυτευθεί σε διάφορα σημεία είτε στον βραχίονα είτε σε κάποιο σημείο των δαχτύλων και αν κάποιος που το τοποθέτησε στο χέρι θέλει να το αφαιρέσει αυτό γίνεται εύκολα. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της Epicenter έχουν εμφυτεύσει στο χέρι τους ένα τσιπ για να κυκλοφορούν χωρίς κάρτες αναγνώρισης μέσα στην εταιρεία αλλά και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές όπως εκτυπωτές ή ακόμη και τους αυτόματους πωλητές αναψυκτικών και τροφίμωFreegr network blog- News about pc, technology.