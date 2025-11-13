2025-11-13 12:31:24

Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας πραγματοποίησαν εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, στην επίδειξη μόδας του Λάκη Γαβαλά, στο πλαίσιο του Athens Fashion Week.



Εκεί, το ζευγάρι συνάντησε τις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν άργησαν να τους ρωτήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Ύστερα μάλιστα και από τις δηλώσεις του Χάρη Λεμπιδάκη για την αποχώρησή του.



Οι δύο παρουσιαστές, που έχουν περάσει κι εκείνοι στο παρελθόν από το κανάλι, σχολίασαν με νόημα πως όλα όσα συμβαίνουν επιβεβαιώνουν όσα είχαν ήδη επισημάνει οι ίδιοι.



Ο Γρηγόρης Γκουντάρας τόνισε: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ. Ποτέ δεν φταίνε οι ίδιοι, πάντα φταίνε οι υπόλοιποι».



Από την πλευρά της, η Ναταλί Κάκκαβα πρόσθεσε: «Νιώθω χαρμολύπη με αυτά που συμβαίνουν στον Τσουρό. Επιβεβαιώνομαι για αυτά που έλεγα για τον ΣΚΑΪ. Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους».



