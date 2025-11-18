2025-11-18 09:46:42
Με την πρώτη ματιά, μοιάζει με κάτι βγαλμένο από φουτουριστική ταινία: ένα τρένο που κρέμεται κάτω από τις γραμμές του και επιπλέει πάνω από ένα ποτάμι, διασχίζοντας μια μικρή γερμανική πόλη. Αλλά το Wuppertal Schwebebahn δεν είναι τίποτα άλλο παρά καινούργιο. ndtv.comΑυτός ο αξιοσημείωτος κρεμαστός σιδηρόδρομος λειτουργεί από το 1901, καθιστώντας τον το παλαιότερο σύστημα του είδους του sidirodromikanea
