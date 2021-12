Ανατροπή ακόμα και στο τελευταίο live του φιλανθρωπικού show του ALPHA, Just The Two Of Us, με μία ευχάριστη έκπληξη για το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, μεθαύριο, την πρωτοχρονιά, στον τελικό του Just The Two Of Us στον ALPHA, θα είναι ο Νίκος Αλιάγας και μάλιστα με… πολλούς ρόλους. Κατ’ αρχάς ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος θα καθίσει στην κριτική επιτροπή ως επίτιμο μέλος της για να κρίνει τους φιναλίστ, ενώ όμως, θα έχει και έναν ακόμα ρόλο έκπληξη στο live που θα αποδείξει το ταλέντο του και σε άλλον… δρόμο! Σίγουρα λοιπόν η παρουσία του Νίκου Αλιάγα θα είναι μία ακόμα ευχάριστη ανατροπή στον τελικό του Just The Two Of Us που θα κρατήσει συντροφιά στους τηλεθεατές το βράδυ της πρωτοχρονιάς!

Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media κάνει συνεχώς ελέγχους για κορονοϊό και αν βρεθεί κάποιο άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα, εκτός από τον Χάρη Βαρθακούρη που ο ίδιος το έχει δημοσιοποιήσει, θα γίνουν κι άλλες αλλαγές στα ζευγάρια, όπως ότι ο Σταν θα είναι με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη.

Το Σάββατο λοιπόν, στις 8 το βράδυ, μέσα από τη συχνότητα του ALPHA ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί την κριτική επιτροπή, τους φιναλίστ, αλλά και τα προηγούμενα ζευγάρια που έχουν αποχωρήσει προσφέροντας στο τηλεοπτικό κοινό ένα λαμπερό τελικό με πολλές εκπλήξεις…!

newsit.gr-Γρηγόρης Μελάς

Πηγή: TVNEA.COM