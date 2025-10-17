Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για το νέο τηλεοπτικό του ξεκίνημα, την επιστροφή του στο OPEN και τη δική του επάνοδο στην παρουσίαση. Ο CEO της Barking Well εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, σχολίασε όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε στο viral τρολ-βίντεο από την Αμερική και αποκάλυψε τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια.«Το Νίκος Κουδούνας μου ταιριάζει με όλα αυτά. Κάθε φορά κάτι βγαίνει για εμένα», είπε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης και συνέχισε.«Πήγα σε έναν από τους πιο διάσημους influencers του κόσμου. Πουλάει ρολόγια και βγαίνει στον δρόμο με μια κάμερα και ό,τι κάνει τον ακολουθούν. Πήγα να τον συναντήσω γιατί είχα θέμα με το Instagramμου,το είχα χάσει για 2-3 μήνες και επειδή είναι ειδικός, πήγα να με βοηθήσει.Μου ζήτησε να κάνουμε μια σειρά από 3 επεισόδια όπου θα τρολάρουμε όλο αυτό με τα παζάρια. Είναι τρία βίντεο. Επίσης επειδή στη Νέα Υόρκη έμενα 10 χρόνια, έχω κάποιους γνωστούς. Είναι ξεκάθαρα τρόλ και γι αυτό στο τέλος λέω ότι είμαι φτωχός», ξεκαθάρισε αρχικά για το βίντεο στα social.«Θα με κάνουν φτωχό σε λίγο», απάντησε με χιούμορ στον Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε σε όσα ακούγονται γύρω από το πρόσωπό του.«Όλα αυτά γίνονται μάλλον επειδή ξεκινάω στο OPEN. Παρόλα αυτά, αν το δούμε στη βάση του. Το τι με κατηγορούν είναι μόνο για φορολογικές αταξίες που δεν έχουν αποδειχτεί. Τίποτα άλλο. Οι λογαριασμοί μου είναι 3 χρόνια δεσμευμένοι. Έχει λογική εξήγηση. Επειδή έχουν βάλει να με ελέγχουν όποιος μιλάει ελληνικά, είναι πολλές οι χρονιές από το 2014. Έχουμε φτάσει στο 2022, έχουμε ακόμα τρία χρόνια. Είναι μεγάλη η δουλειά που έχουν να κάνουν».Για το τηλεοπτικό του μέλλον, απάντησε: «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση αλλά θα κάνω. Κάτι θα βγει τον Νοέμβριο, είναι η πρώτη χρονιά που δεν θέλω να βγω. Όχι γιατί είμαι κουρασμένος, λείπω έναν χρόνο είμαι ξεκούραστος, αλλά δεν αντέχω όλα αυτά τα τρολ στα social media και τα ψεύτικα προγίλ. Τα οποία όταν δεν είσαι καλός μαζί τους μπαίνουν και σε βρίζουν. Δεν το μπορώ αυτό».Πηγή: tvnea.com