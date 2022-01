tvnea

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της εκπομπής μόδας Style Me Up που παρουσιάζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έχοντας για συνοδοιπόρους τη Ραμόνα Βλαντή και την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη.Προσφάτως όμως, κάποιοι παρερμήνευσαν τα λεγόμενα του Τρύφωνα Σαμαρά ή έσπευσαν να γράψουν "βαρύγδουπους" τίτλους για το δήθεν πρόωρο τέλος του Style Me Up. Κάτι που όμως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο γνωστός hair expert ο οποίος συμμετέχει στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ που προβάλλεται κάθε μεσημέρι, είπε για το Style Me Up προ ημερών:"Τελειώσαμε τα γυρίσματα, τελείωσε το Style me up. Κάναμε και τα 100 επεισόδια, γιατί κάναμε τέσσερα επεισόδια την ημέρα αλλά αυτό θα παίζεται στις οθόνες, θα το βλέπετε για αρκετό καιρό. Ήταν προγραμματισμένο να είναι 100 επεισόδια, τελείωσαν και έτσι τελείωσε, δεν ανανεώνεται. Από εκεί και πέρα θα βλέπαμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου, τώρα του χρόνου δε ξέρουμε ακόμα. Τα 100 επεισόδια είναι μέχρι τον Φεβρουάριο. Το γνώριζα, αυτό είχα υπογράψει. Απλώς με βλέπεις εδώ πέρα, γιατί ήρθα να μαζέψω τα πράγματά μου".Όσον αφορά το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα, ο ίδιος αρκέστηκε να πει ότι: "Ενημέρωση από την εταιρία παραγωγής έχω για το τι θα κάνω μετά. Είναι στα σκαριά κάτι. Ο Νίκος Κοκλώνης μου έχει πει ότι κάπου θα με βάλει".Ο Τρύφωνας λοιπόν δεν είπε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από αυτό που πραγματικά συνέβη. Τα γυρίσματα για τα προγραμματισμένα επεισόδια έχουν ολοκληρωθεί, η εκπομπή θα προβάλλεται μέχρι και τον ερχόμενο Μάρτιο, απλώς δεν υπήρξε ανανέωση για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για πρόωρο τέλος ή για "κόψιμο".Πηγή: TVNEA.COM