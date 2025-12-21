2025-12-21 12:35:26
Σε φάση έντονης προετοιμασίας για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά βρίσκεται το Maestro, το οποίο επιστρέφει με τον τέταρτο κύκλο του, φέρνοντας ανατροπές, καινούργια αφηγηματικά μονοπάτια και πρόσωπα που θα επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη της ιστορίας.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μιλώντας στη Σοφία Μανουσακίδου και στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», έδωσε τις πρώτες ενδείξεις για το τι επιφυλάσσει η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς, χωρίς φυσικά να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες της πλοκής.

Η νέα σεζόν προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο, τόσο μέσα από τη συχνότητα του MEGA όσο και μέσω της πλατφόρμας Netflix, συνεχίζοντας τη διπλή της παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, εικόνες που αναρτούν οι πρωταγωνιστές στα social media επιβεβαιώνουν ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα αυτή τη φορά εκτός συνόρων.

«Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τα τέσσερα επεισόδια, έχουμε άλλα δύο. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την Άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη».


Και πρόσθεσε με εμφανή συγκίνηση: «Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου στο Maestro. Μετά θα δούμε και νέα ταινία!».

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός τηλεοπτικού reunion, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τις προτεραιότητές του:

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε».

Πηγή: tvnea.com
