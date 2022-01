2022-01-08 20:46:29

Διευκρινίσεις για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που δεν βρήκαν αυτοδιαγνωστικά τεστ στα φαρμακεία - Στην ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας τονίζεται ότι από την Τετάρτη έχουν δοθεί περισσότερα από 6,7 εκ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών



Στις σχολικές μονάδες και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης θα εξυπηρετούνται από τη Δευτέρα οι λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη σχολική τους επιτροπή να τις προμηθεύσει με self test για το άνοιγμα της Δευτέρας, τονίζουν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση



• Από την Τετάρτη 5/1 ως σήμερα δόθηκαν περισσότερα από .... 6,7 εκ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών. Είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ και ευχαριστούμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση στο νέο πρωτόκολλο.



• Εχθές και σήμερα το πρωί, λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμακεία, έγιναν αναγκαίες ενέργειες ανακατανομής εφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες για να καλυφθούν ανάγκες.



Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self test, μπορούν να διαθέσουν οι σχολικές μονάδες και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη σχολική τους επιτροπή να τις προμηθεύσει με self test για το άνοιγμα της Δευτέρας.



protothema.gr



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ