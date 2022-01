Το επόμενο του τηλεοπτικά βήμα επεξεργάζεται ο Νίκος Κοκλώνης στην prime time του ALPHA. Το σόου που φαίνεται πως τον ενδιαφέρει να παρουσιάσει είναι το «The Rising star» που είδαμε τη σεζόν 2016-2017 με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τη «Real Life» και τη Ναταλία Ανδρικοπούλου, στόχος είναι το συγκεκριμένο σόου να προβληθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν στην prime time της Κυριακής.

Σύμφωνα με το tvnea.com, το σχέδιο είναι το «Rising Star» να ξεκινήσει τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο να επιστρέψει ανανεωμένο το «Just the two of us». Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για την προετοιμασία μίας τόσο μεγάλης παραγωγής, καθώς είναι ένα πολύ απαιτητικό τεχνικά project. Να σας θυμίσουμε πως ο ΑΝΤ1 το προετοίμαζε πάρα πολλούς μήνες. Κάποιοι εντός της «Barking well media» και του Alpha θεωρούν ότι είναι μία κακή συγκυρία να βγει κάτι τέτοιο απέναντι από το «Survivor» που ανεβάζει στροφές, αλλά και την ίδια περίοδο που επιστρέφει και το «X-Factor».

Μία σκέψη που «έπεσε» στο τραπέζι είναι το «Rising Star» να βγει στις αρχές της επόμενης σεζόν και να ξεκουραστεί λίγο το «Just the two of us». Τελικές αποφάσεις θα έχουν παρθεί μέχρι τις αρχές Φλεβάρη.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM