Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Κατερίνη αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα για την τρισδιάστατη εκτύπωση φαρμάκων, μέσα από το νέο ερευνητικό έργο 3D‑SustainDrugs.

Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής Χαρίσιος Αχιλλάς, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σύνδεση της φαρμακευτικής τεχνολογίας με τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας.​

Τι είναι το 3D‑SustainDrugs

Το 3D‑SustainDrugs διερευνά πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση, και ειδικότερα η τεχνολογία Fused Deposition Modeling (FDM), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και παραγωγή εξατομικευμένων στερεών μορφών μη στεροειδών φαρμάκων.

Στόχος είναι η δημιουργία “κατά παραγγελία” δοσολογικών σχημάτων, τα οποία θα προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς, με ακρίβεια στη δόση και ευελιξία στη μορφή χορήγησης.​

Από τη μαζική παραγωγή στην εξατομικευμένη θεραπεία

Η 3D εκτύπωση υπόσχεται να....







.... μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, παράγονται και διανέμονται τα φάρμακα, φέρνοντας την παραγωγή πιο κοντά στον ασθενή και ανοίγοντας τον δρόμο για πλήρως εξατομικευμένη φαρμακοθεραπεία.

Για τη φαρμακευτική πρακτική αυτό σημαίνει νέες δυνατότητες σε ειδικούς πληθυσμούς (παιδιατρικούς, γηριατρικούς, ασθενείς με πολυφαρμακία), αλλά και ανάγκη αναθεώρησης των μοντέλων ποιοτικού ελέγχου, διασφάλισης εφοδιασμού και ιχνηλασιμότητας.​

Βιωσιμότητα και εφοδιαστική αλυσίδα

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σαφή έμφαση στο να διασφαλιστεί ότι τα νέα μοντέλα παραγωγής φαρμάκων είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμα.

Έτσι, το 3D‑SustainDrugs δεν περιορίζεται στην τεχνολογία της εκτύπωσης, αλλά επιχειρεί να ορίσει ένα νέο πλαίσιο για τη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα, από το σχεδιασμό προϊόντων μέχρι τη διανομή εξατομικευμένων δοσολογιών στο τελικό σημείο φροντίδας.​

Μια ελληνική συμβολή στο μέλλον της φαρμακοθεραπείας

Η συμμετοχή ενός τμήματος Logistics σε έναν πυρήνα έρευνας για 3D εκτύπωση φαρμάκων υπογραμμίζει ότι η επόμενη μέρα της φαρμακοθεραπείας θα κριθεί όχι μόνο στο εργαστήριο, αλλά και στον τρόπο που σχεδιάζουμε τις ροές παραγωγής και διανομής.

Για την ελληνική φαρμακευτική κοινότητα, το 3D‑SustainDrugs αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα διαεπιστημονικής συνέργειας, που αξίζει να παρακολουθήσουμε τόσο από άποψη τεχνολογικής εξέλιξης όσο και από άποψη ρυθμιστικών και οργανωτικών προκλήσεων.







