Η κάμερα της εκπομπής « [email protected] » συνάντησε τον Νίκο Κοκλώνη και μεταξύ άλλων μίλησε για το “Just the two of us”.

Όταν λοιπόν, η ρεπόρτερ του Star τον ρώτησε για τα συναισθήματα του που τέλειωσε αλλά και τις φήμες που θέλουν τον φιλανθρωπικό διαγωνισμό τραγουδιού να ξεκινάει και πάλι από τον Μάρτιο ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε: «Τι να σας πω; Το κανάλι ξέρει αν θα επιστρέψει το J2US. Εγώ ετοιμοπόλεμος είμαι κάθε Σάββατο. Κάθομαι σπίτι, μου λείπει πάρα πολύ και όσο με αφήνουν εκτός τηλεόρασης ξέρεις τι γίνεται; Τρώω, τρώω μεγαλώνω».

Επιπλέον, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά του σχέδια από εδώ και έπειτα λέγοντας: «Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Το κανάλι ξέρει, εγώ εκτελώ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσει το Σάββατο το βράδυ ξανά, η παρέα μας, το πάρτι μας, το Just. Πότε; Θα δούμε».

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM