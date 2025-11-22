2025-11-22 13:50:38
Στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» πραγματοποιήθηκε σήμερα μια τηλεοπτική συνάντηση ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, λίγες εβδομάδες μετά τον επικό χαμό που είχε σημειωθεί μεταξύ τους.

«Τα καταφέραμε, Απόστολε! Πες λίγο εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι…», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ήμουν στην Κύπρο! Εντάξει, τα είπαμε λίγο… παραπάνω, φταίει η Βένια Καραγιάννη!», είπε με χαμόγελο ο Απόστολος Γκλέτσος και όλοι γέλασαν.

Ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε πως έχει μεγάλη εκτίμηση στη συγκεκριμένη εκπομπή.

Πηγή: tvnea.com
