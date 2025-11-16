2025-11-16 10:27:49
Δυναμικά ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, με το “Χαμογέλα και Πάλι” στο MEGA να κατακτά την κορυφή στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου σημείωσε 16,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το “Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση” στον ALPHA, το οποίο συγκέντρωσε 13%, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για τους τηλεθεατές.

Ακολούθησε το “Πρωινό Σαββατοκύριακο” στον ΑΝΤ1 με 7,6%, διατηρώντας παρουσία στη μάχη της τηλεθέασης, ενώ οι “Δεκατιανοί” στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 6,7%, δείχνοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις.

Στα χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκε  το “Ραντεβού το ΣΚ”, το οποίο κατέγραψε 6%, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ1 “Καλημέρα Είπαμε” περιορίστηκε στο 1,3%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η μάχη της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με ένταση, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους σε ένα μείγμα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και θετικής διάθεσης.



Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
