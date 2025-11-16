Δυναμικά ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, με το “Χαμογέλα και Πάλι” στο MEGA να κατακτά την κορυφή στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου σημείωσε 16,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το “Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση” στον ALPHA, το οποίο συγκέντρωσε 13%, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για τους τηλεθεατές.

Ακολούθησε το “Πρωινό Σαββατοκύριακο” στον ΑΝΤ1 με 7,6%, διατηρώντας παρουσία στη μάχη της τηλεθέασης, ενώ οι “Δεκατιανοί” στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 6,7%, δείχνοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις.

Στα χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκε το “Ραντεβού το ΣΚ”, το οποίο κατέγραψε 6%, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ1 “Καλημέρα Είπαμε” περιορίστηκε στο 1,3%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η μάχη της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με ένταση, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους σε ένα μείγμα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και θετικής διάθεσης.

